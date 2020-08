US Open: निशिकोरी निगेटिव आए, लेकिन नहीं खेलेंगे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट

अमेरिकी ओपन 2014 के उपविजेता केई निशिकोरी ने कहा कि वह कोविड-19 की दो जांच में पॉजिटिव पाए जाने के बाद नेगेटिव आए हैं. लेकिन फिर भी उन्होंने अगले हफ्ते से शुरू होने वाले ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया है.

निशिकोरी ने बुधवार को अपने मोबाइल एप पर लिखा कि वह धीरे-धीरे अभ्यास वापसी को तैयार हैं, लेकिन वह पांच सेट के मैचों में भाग लेने के लिए तैयार नहीं हैं.

निशिकोरी के अनुसार, ‘इतने लंबे ब्रेक के बाद मुझे लगता है कि ‘बेस्ट ऑफ फाइव’ जितने लंबे मैच में वापसी करना चतुराई भरा फैसला नहीं होगा, जब तक कि मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं हूं.’

