IPL: क्या करे पंजाब..? RCB को रोकना मुश्किल, कोहली के धुरंधर कर रहे कमाल

आईपीएल के 14वें सीजन के 26वें मैच में शुक्रवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का सामना पंजाब किंग्स (PBKS) से होगा. लगातार लचर प्रदर्शन के कारण बैकफुट पर पहुंचे पंजाब को अपना अभियान पटरी पर लाने के लिए आरसीबी के खिलाफ मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मुकाबला शाम 7.30 बजे शुरू होगा.

कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथों 5 विकेट से हार झेलने वाली पंजाब किंग्स के लिए आरसीबी की कड़ी चुनौती का सामना करना आसान नहीं होगा, जिसकी टीम हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन कर रही है.

पंजाब की टीम 4 हार और 2 जीत से चार अंक लेकर अंक तालिका में छठे स्थान पर है, जबकि आरसीबी ने पांच मैच जीते हैं और वह 10 अंकों के साथ रन गति के आधार पर तीसरे नंबर पर है.

After Match 25 of #VIVOIPL , @DelhiCapitals are 2nd on the Points Table and @KKRiders are 5th. https://t.co/GDR4bTRtlQ #DCvKKR #VIVOIPL pic.twitter.com/tvzZ3DkKma

RCB vs PBKS: आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच अब तक (2008-2020) 26 मुकाबले हुए हैं. बेंगलुरु ने 12, जबकि पंजाब ने 14 मैचों में बाजी मारी है. पिछले 5 मैचों में बेंगलुरु ने पंजाब को 3 मैचों में हराया है.

सीएसके के हाथों एकमात्र हार को छोड़ दिया जाए, तो कोहली की आरसीबी अपने पहले आईपीएल खिताब की ओर मजबूती से बढ़ रही है. टूर्नामेंट आगे बढ़ने के साथ उसके अधिकतर खिलाड़ी फॉर्म हासिल कर रहे हैं.

पंजाब को अब तक उसके बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन के कारण नुकसान पहुंचा है. अपने छह मैचों में केएल राहुल की अगुआई वाली टीम ने तीन मैचों में पहले बल्लेबाजी करते हुए 106, 120 और 123 का कम स्कोर बनाया.

राहुल ने अब तक अपनी टीम की तरफ से बल्लेबाजी का जिम्मा संभाला है और उनसे टीम को फिर से अच्छी शुरुआत की उम्मीद रहेगी. मयंक अग्रवाल अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा पाए हैं, जबकि क्रिस गेल छह मैचों में से केवल दो में चल पाए हैं.

निकोलस पूरन रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं. वह पांच मैचों में केवल 28 रन बना पाए हैं. तीन पारियों में तो वह खाता भी नहीं खोल पाए थे. टीम को उनके स्थान पर टी20 के अग्रणी बल्लेबाज इंग्लैंड के डेविड मलान को अंतिम एकादश में रखना चाहिए.

जब बड़ा स्कोर नहीं होता है, तो पंजाब के गेंदबाज भी कुछ नहीं कर सकते हैं. उसकी गेंदबाजी में भी हालांकि आक्रामकता का अभाव दिखता है. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ वे 195 रनों का बचाव नहीं कर पाए थे, जबकि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बमुश्किल 221 रन का बचाव किया था.

