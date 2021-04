IPL: पृथ्वी शॉ ने की KKR के शिवम मावी की कुटाई, जड़े लगातार 6 चौके

दिल्ली कैपिटल्स के युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. उन्होंने गुरुवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ मुकाबले में चौके की झड़ी लगा दी. शॉ ने 6 गेंदों पर 6 चौके जड़े हैं. उन्होंने दिल्ली की पारी के पहले ओवर में ये कारनामा किया. शिवम मावी के इस ओवर में कुल 25 रन बने. इसमें से 24 रन चौके से आए और एक गेंद वाइड थी.

आईपीएल के इतिहास में ये तीसरा सबसे महंगा पारी का पहला ओवर है. सबसे महंगा पहला ओवर 27 रन का रहा है. 2011 में मुंबई इंडियंस के अबु नेचिम ने आरसीबी के खिलाफ पहले ओवर में 27 रन दिए थे. वहीं, 2013 में मुंबई इंडियंस की ओर से हरभजन सिंह ने केकेआर के खिलाफ पारी के पहले ओवर में 26 रन खर्च किए थे.

आईपीएल में 6 गेंदों पर 6 चौके मारने वाले पृथ्वी शॉ दूसरे बल्लेबाज हैं. इससे पहले ये कारनामा 2012 में अंजिक्य रहाणे ने किया था. राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए रहाणे ने आरसीबी के गेंदबाज एस अरविंद के ओवर में लगातार 6 चौके जड़े थे.

एक ओवर में - 6 गेंदों में 6 चौके

पृथ्वी शॉ (दिल्ली कैपिटल्स) vs कोलकाता नाइट राइडर्स, 2021

अजिंक्य रहाणे (राजस्थान रॉयल्स) vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 2012

ऐसा रहा ओवर

- शिवम मावी के ओवर की पहली गेंद वाइड थी. यह गेंद लेग साइड से काफी बाहर थी. विकेटकीपर दिनेश कार्तिक ने डाइव लगाकर गेंद को बाउंड्री की ओर जाने से रोका.

- ओवर की पहली लीगल गेंद को पृथ्वी शॉ ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से शॉट लगाया और चार रन बटोरे.

-ओवर की दूसरी गेंद फुल थी. शॉ ने गेंद को मिड-विकेट के ऊपर से चौके के लिए भेजा.

-ओवर की तीसरी गेंद ओवरपिच थी. शॉ ने इसका फादा उठाया और कवर की दिशा में चौका लगाया.

-ओवर की चौथी गेंद स्लो फुलटॉस थी. शॉ ने कवर्स की दिशा में एक और चौका जड़ा.

