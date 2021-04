Happy Birthday Rohit Sharma : बेहद रोमांटिक है 'हिटमैन' की लव स्टोरी, अनोखे अंदाज में रीतिका को किया था प्रपोज

वनडे इंटरनेशनल में एक या दो नहीं, बल्कि तीन डबल सेंचुरी बनाने का करिश्मा करने वाले 'हिटमैन' रोहित शर्मा आज (30 अप्रैल) 34 साल के हो गए. मुंबई का यह तूफानी बल्लेबाज 50 ओवरों के फॉर्मेट में न सिर्फ तीन दोहरे शतक (209, 264, 208*) जमा चुका है, बल्कि वनडे की सबसे बड़ी पारी (264 रन) खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम रखता है.

रोहित शर्मा पहले गेंदबाज बनना चाहते थे. वह ऑफ स्पिनर बनकर पिच पर बल्लेबाजों को भरमाना चाहते थे. लेकिन उनके कोच दिनेश लाड (मुंबई के बल्लेबाज सिद्धेश लाड के पिता) ने उनकी बल्लेबाजी प्रतिभा को पहले ही भांप लिया था. उन्होंने रोहित को बल्लेबाजी में हाथ आजमाने की सलाह दी. फिर क्या था यह बल्लेबाज 'हिटमैन' बनकर उभरा और अपनी करामाती पारियों से प्रशंसकों का दिल जीतता गया.

Could watch this all day 😍



Happy birthday to the master of the pull shot, @ImRo45 🎂 pic.twitter.com/RsihxBvnmL