IPL: हेलमेट पर बाउंसर लगने के बाद पोलार्ड ने किया ये इशारा, वीडियो वायरल

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) -14 का 24वां मुकाबला गुरुवार को मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया. मुंबई इंडियंस ने इस मैच को 7 विकेट से जीत लिया. मुंबई की पारी के दौरान एक मजेदार वाकया देखने को मिला.

दरअसल, मुंबई की पारी का 18वां ओवर राजस्थान के क्रिस मॉरिस कर रहे थे और क्रीज पर कीरोन पोलार्ड थे. इस ओवर की तीसरी गेंद तेजतर्रार बाउंसर थी, जो पोलार्ड के हेलमेट पर लगी और बाउंड्री चली गई. यही नहीं, पोलार्ड ने जब देखा कि गेंद बाउंड्री की ओर जा रही है तो वह हाथ से गेंद को बाउंड्री के बाहर जाने की इशारा करते हुए नजर आए. पोलार्ड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Pollard is one of the Most entertaining guys in the IPL.



His Reactions are just Hilarious 😂#Pollard #MIvsRR #RRvsMI pic.twitter.com/AENlrHgdfb — ᴍᴏʜɪᴛ𝟒𝟓 (@MohitRohitian) April 29, 2021

Pollard - the most entertaining player of IPL 😂😂 pic.twitter.com/vycT4nSIUp — ribas (@ribas30704098) April 29, 2021

#MIvsRR

Pollard is so powerful that his hand gestures are sending the ball to the boundary.... pic.twitter.com/CSQiXVPhB5 — Saqib Shafi (@DazzlingSaku) April 29, 2021

मैच की बात करें, तो मुंबई की ओर से विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने 50 गेंदों पर 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 70 रन बनाए. वहीं, क्रुणाल पंड्या 39 रन बनाकर आउट हुए. पोलार्ड ने 8 गेंदों पर 16 रन बनाए. डिकॉक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. मुंबई की 6 मैचों में ये तीसरी जीत है. वह 6 अंक के साथ प्वाइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर है. वहीं राजस्थान की 6 मैचों में ये चौथी हार है.

जीत से खुश हैं रोहित शर्मा

मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा इस जीत से खुश हैं. रोहित ने मैच के बाद कहा, ‘दो हार के बाद हमें इस जीत की जरूरत थी. हमें आज सब कुछ सही किया, पहली गेंद से ही और अंत में भी अच्छा प्रदर्शन किया. खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी ली जो हमने उन्हें दी थी, यह सामूहिक प्रयास था.’

उन्होंने कहा, ‘खिलाड़ी सकारात्मक थे क्योंकि उन्हें पता था कि हम दिल्ली जा रहे थे. दिल्ली की पिच अच्छी है, चेन्नई की तरह नहीं है.’