IPL: 6 गेंदों पर 6 चौके खाने के बाद शिवम मावी ने पृथ्वी शॉ का दबाया गला, वीडियो वायरल

दिल्ली कैपिटल्स (DC) के ओपनर पृथ्वी शॉ ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ तूफानी अंदाज में बैटिंग की. उन्होंने 11 चौके और 3 छक्के की मदद से 41 गेंदों पर 82 रन बनाए. शॉ ने अपने इरादे पारी के पहले ही ओवर में जाहिर कर दिए थे. उन्होंने केकेआर के तेज गेंदबाज शिवम मावी के इस ओवर में लगातार 6 चौके जड़े. इस युवा गेंदबाज के ओवर में कुल 25 रन पड़े.

आईपीएल के इतिहास में ये दूसरा मौका है, जब एक ओवर में 6 चौके पड़े. इससे पहले ये कारनामा 2012 में अजिंक्य रहाणे ने किया था. राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए रहाणे ने आरसीबी के गेंदबाज एस अरविंद के ओवर में लगातार 6 चौके जड़े थे.

युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने इसके बाद 18 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया. उनकी इस पारी की बदौलत दिल्ली ने कोलकाता को 7 विकेट से हरा दिया. मैच के बाद पृथ्वी शॉ और शिवम मावी आपस में बात करते दिखे. इस दौरान शिवम मावी ने पृथ्वी शॉ का मजाक में गला भी दबाया. शॉ और शिवम मावी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Foes on the field, friends off it - this is why we love the #VIVOIPL! 😍#Shaw #Mavi #SpiritOfCricket #DCvKKR #IPL2021pic.twitter.com/pXCklXxRTx