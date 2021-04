IPL: दिनेश कार्तिक ने बिखेरीं गिल्लियां तो क्रीज पर ही घुटनों पर बैठ गए शिखर धवन, VIDEO

दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL)-14 के 25वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को सात विकेट से हरा दिया. दिल्ली की जीत के हीरो पृथ्वी शॉ और शिखर धवन रहे. दोनों ने पहले विकेट के लिए 13.5 ओवर में 132 रन जोड़े. पृथ्वी शॉ ने 41 गेंदों पर 82 रनों की पारी खेली तो धवन ने 47 गेंदों पर 46 रन बनाए.

मैच के दौरान शिखर धवन और केकेआर के विकेटकीपर दिनेश कार्तिक मस्ती करते भी दिखे. धवन शानदार लय में नजर आ रहे थे और केकेआर के गेंदबाजों के पास उन्हें आउट करने का कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा था. पारी के 11वें ओवर की एक गेंद को धवन ने लेग साइड में मारने का प्रयास किया.

गेंद बल्‍ले पर नहीं लगी और सीधे विकेटकीपर दिनेश कार्तिक के ग्‍लव्‍स में चली गई. उन्‍होंने बिना देरी किए गिल्लियां उखाड़ दीं और फिर गुस्से से अपील की. कार्तिक यह सब मजाक में कर रहे थे और यह बात शिखर धवन को भी पता थी, जिसके बाद धवन मजाकिया अंदाज में घुटने के बल मैदान पर बैठ गए थे.

मैच की बात करें, तो दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. कोलकाता ने दिल्ली को 155 रनों का लक्ष्य दिया​, जिसे दिल्ली की टीम ने बड़े ही आसानी से 16.3 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

After Match 25 of #VIVOIPL, @DelhiCapitals are 2nd on the Points Table and @KKRiders are 5th. https://t.co/GDR4bTRtlQ #DCvKKR #VIVOIPL pic.twitter.com/tvzZ3DkKma