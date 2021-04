IPL: संजू बोले- मॉरिस का था खास प्लान, हम उनकी आंखों में देख सकते थे

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 6 विकेट की प्रभावशाली जीत दर्ज करने के बाद राजस्थान रॉयल्स (RR) के कप्तान संजू सैमसन ने अपने गेंदबाजों की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि उनकी टीम के गेंदबाज पिछले चार-पांच मैचों में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं.

उन्होंने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीत का श्रेय गेंदबाजों को देते हुए कहा, 'वे शानदार रहे, गेंदबाज पिछले चार-पांच मैचों से कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं. सीनियर गेंदबाजों के साथ युवा भी अच्छा कर रहे हैं. मुझे उनकी कप्तानी करने में मजा आ रहा है.’

That's that from Match 18 of #VIVOIPL as @rajasthanroyals win by 6 wickets to register their second win of the season.



