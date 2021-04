IPL: हवा में कूदते हुए चेतन सकारिया ने पकड़ा हैरान कर देने वाला कैच

राजस्थान रॉयल्स के युवा खिलाड़ी चेतन सकारिया ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL)-14 में अपने खेल से हर किसी को प्रभावित किया है. सकारिया ने आईपीएल के 18वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी के साथ कमाल की फील्डिंग भी की.

चेतन सकारिया ने मैच में दिनेश कार्तिक का बेहद खूबसूरत कैच लपका. दरअसल, दिनेश कार्तिक ने एक्सट्रा कवर के ऊपर से शॉट लगाया, जिसे सकारिया ने हवा में कूदते हुए दोनों हाथों से गेंद को लपक लिया. मुकाबले में सकारिया ने 4 ओवर की गेंदबाजी की. उन्होंने 31 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया.

सकारिया इस सीजन में अब तक 7 विकेट ले चुके हैं. उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में 3-3 विकेट झटके थे. सकारिया ने इस सीजन में महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, केएल राहुल, नीतीश राणा जैसे बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा है.

Perfect jump by Chetan Sakariya at time to remove Dinesh Karthik. Royals having marvelous day in the field. pic.twitter.com/31ih8TIndP