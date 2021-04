IPL: रियान पराग ने पैट कमिंस को लपका, खुशी मिली इतनी कि कर दिया 'ड्रामा'

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL)-14 में राजस्थान रॉयल्स (RR) के युवा खिलाड़ी रियान पराग अपने प्रदर्शन से ज्यादा जश्न मनाने के तरीके को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. पराग के बिहू डांस से तो क्रिकेट फैन्स वाकिफ हैं. कैच या रन आउट करने पर रियान पराग ये डांस करते हैं. इस बीच, उन्होंने शनिवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ मैच में अलग ही अंदाज में जश्न मनाया.

दरअसल, रियान पराग ने केकेआर के बल्लेबाज पैट कमिंस का बाउंड्री पर कैच लेकर साथी खिलाड़ी राहुल तेवतिया के साथ सेल्फी लेने की एक्टिंग की. हालांकि दोनों के हाथ में न तो मोबाइल था और न ही उनके पास तस्वीर क्लिक करने की कोई तरकीब थी... लेकिन उनका यह अलग ही स्टाइल रहा. इस जश्न के वीडियो को iplt20 के इंंस्टाग्राम अकाउंट पर डाला गया है.

उनकी इस तस्वीर को राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी ने भी शेयर की. राजस्थान ने फोटो शेयर करते हुए पूछा, 'कौन इस सेल्फी का हिस्सा बनना चाहता है?' रियान पराग ने इस मुकाबले में गेंदबाजी तो नहीं की, लेकिन दो कैच लपके. उन्होंने पैट कमिंस के अलावा राहुल त्रिपाठी का कैच लपका.

🤳 Who wants to be a part of this selfie? 😉 #HallaBol | #IPL2021 | #RRvKKR pic.twitter.com/eIsWXCYEA0

मैच की बात करें तो कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 133 रन बनाए. राजस्थान की ओर से क्रिस मॉरिस ने 23 रन देकर 4 विकेट झटके. उनके अलावा पेसर जयदेव उनादकट, चेतन सकारिया और मुस्तफिजुर रहमान को 1-1 विकेट मिला. कोलकाता के लिए राहुल त्रिपाठी ने 26 गेंदों पर एक चौके और 2 छक्कों की मदद से 36 रन बनाए. उनके अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने 25 और ओपनर नीतीश राणा ने 22 रन का योगदान दिया.

The mood in @rajasthanroyals camp is being perfectly depicted by @ParagRiyan on the field. The delightful Bihu dance returns. 🕺https://t.co/SClUCyj1Xs #RRvDC #VIVOIPL pic.twitter.com/XFkG8Xkx6z