IPL: युजवेंद्र चहल ने मैक्सवेल पर लगाया ये बड़ा आरोप! वायरल हुआ वीडियो

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने टीम के स्पिनर युजवेंद्र चहल का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने मजाकिया अंदाज में टीम के साथी खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल पर निशाना साधा है. चहल ने कहा कि मैक्सवेल डाइव लगाकर आसान कैच को मुश्किल दिखाते हैं.

ग्लेन मैक्सवेल अच्छे फील्डर माने जाते हैं. उन्होंने राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ मुकाबले में शिवम दुबे का अच्छा कैच पकड़ा था. हालांकि, चहल मैक्सवेल की स्टाइल से सहमत नहीं हैं. बता दें कि उस मैच में चहल ने भी दो अच्छे कैच पकड़े थे.

आरसीबी के इस वीडियो में मैक्सवेल ने खुलासा किया कि वह और चहल फील्डिंग की प्रैक्टिस एक साथ करते हैं. आरसीबी ने आईपीएल के इस सीजन की शुरुआत धमाकेदार की है. उसने अब तक 4 मैच खेले हैं और सभी में उसको जीत मिली है.

Bold Diaries: The Yuzi Chahal Show



When Yuzi is in his elements, laughter is guaranteed. Here’s what happened in the dressing room after our match against RR. 😂#PlayBold #WeAreChallengers #IPL2021 #RCBvRR pic.twitter.com/tF0e9PKOWo