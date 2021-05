IPL: चेन्नई पर जीत से गदगद रोहित, बोले- मेरी जिंदगी का सबसे रोमांचक T20 मैच

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ बड़े स्कोर वाले मैच में 4 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज करने के बाद मुंबई इंडियंस (MI) के कप्तान रोहित शर्मा बेहद खुश हैं. उन्होंने कहा कि यह उनकी जिंदगी का सभवत: सबसे रोमांचक टी20 मैच था. इस जीत के साथ मुंबई अब अंक तालिका में चौथे स्थान पर आ गई है, जबकि चेन्नई शीर्ष पर बरकरार है.

चेन्नई की 4 विकेट पर 218 रनों के विशाल स्कोर का पीछा करते हुए मुंबई ने मैच 6 विकेट पर 219 रन बनाकर आखिरी गेंद पर शानदार जीत दर्ज की. उनके जीत के नायक रहे कीरोन पोलार्ड, जिन्होंने महज 34 गेंदों में 87 रनों की नाबाद पारी खेली.

रोहित ने मैच के बाद कहा कि पोलार्ड ने अद्भुत पारी खेली. उन्होंने कहा, ‘यह संभवतः मेरी जिंदगी का सबसे रोमांचक टी20 मैच था. पोलार्ड लाजवाब थे. यह मैदान छोटा है, तो ऐसे में गेंदबाजों के लिए स्थिति थोड़ी विकट थी.’

