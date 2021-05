IPL: क्या हरप्रीत बराड़ और मिया खलीफा के बीच है कोई कनेक्शन? पुराना ट्वीट हुआ वायरल

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ कमाल की गेंदबाजी करने वाले पंजाब किंग्स (PBKS) के स्पिनर हरप्रीत बराड़ सुर्खियों में हैं. इस गेंदबाज ने विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल जैसे दिग्गज बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा. हरप्रीत बराड़ ने गेंद से पहले बल्ले से दम दिखाया था. उन्होंने 17 गेंदों पर 25 रनों की उपयोगी पारी खेली. उनके इस ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत पंजाब किंग्स ने आरसीबी को हरा दिया.

अपने प्रदर्शन से हरप्रीत बराड़ चर्चा में आए तो उनके एक पुराने ट्वीट पर फैन्स की नजर पड़ गई, जिसमें उन्होंने पोर्न स्टार मिया खलीफा को उनके जन्मदिन पर बधाई दी. हरप्रीत बराड़ ने मिया खलीफा को 14 फरवरी पर उनके जन्मदिन पर बधाई दी थी. हरप्रीत बराड़ के इस पुराने ट्वीट पर यूजर्स ने रिएक्ट किया.

Harpreet Brar running to delete this tweet in innings break pic.twitter.com/a8nr8u6UXk

Brar on his way to delete the tweet in mid innings break 😂