IPL: राजस्थान रॉयल्स में शामिल हुआ 20 साल का ये खतरनाक तेज गेंदबाज

राजस्थान रॉयल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) -14 के बाकी बचे मैचों के लिए दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज जेराल्ड कोएट्जी को टीम में शामिल किया है. वह इंग्लैंड के लियाम लिविंगस्टोन की जगह लेंगे. लिविंगस्टोन ने निजी कारणों के चलते आईपीएल के इस सीजन को बीच में ही छोड़ दिया.

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज कोएट्जी ने अब तक आठ टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 23.33 की औसत से 9 विकेट चटकाए हैं. उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप के दो संस्करणों में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व किया है. 20 साल के इस गेंदबाज ने 6 प्रथम श्रेणी मैचों और 6 लिस्ट ए गेम्स में क्रमश: 10 और 24 विकेट लिए हैं.

इससे पहले राजस्थान ने ऑलराउंडर बेन स्टोक्स की जगह दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज रासी वैन डेर ड्यूसेन को टीम में शामिल किया. स्टोक्स पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान घायल हो गए थे. पंजाब के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल के कैच को लपकने के लिए डाइव लगाते समय स्टोक्स घायल हो गए थे. उनकी उंगली में फ्रैक्चर है और वह इस सीजन से बाहर हो चुके हैं.

Young. Quick. Royal. 💗



Welcome to the #RoyalsFamily, Gerald Coetzee. 💥 #HallaBol pic.twitter.com/QRqc9KvTOv