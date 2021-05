IPL: हरप्रीत बराड़ के प्रदर्शन पर बोले युवराज- आलोचकों को दिया कड़ा जवाब

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करने वाले पंजाब किंग्स के गेंदबाज हरप्रीत बराड़ की जमकर सराहना हो रही है. हरप्रीत की गेंदबाजी के दम पर पंजाब किंग्स ये मुकाबला 34 रनों से जीत पाई. इस गेंदबाज ने विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स जैसे धाकड़ बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा. हरप्रीत ने गेंदबाजी से पहले बल्ले से भी अपना जलवा दिखाया. उन्होंने 17 गेंदों पर नाबाद 25 रन बनाए.

टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने हरप्रीत बराड़ की तारीफ की है. उन्होंने बताया कि हरप्रीत के करियर में दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह और पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का अहम रोल रहा है. युवराज सिंह ने ट्वीट किया, हरप्रीत बराड़ के लिए मैं बहुत खुश हूं. उन्होंने विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल जैसे बल्लेबाजों का विकेट लिया और पारी के आखिरी ओवरों में रन बनाया. आलोचकों का मुंह बंद करने का ये सबसे अच्छा तरीका है. पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव और हरभजन सिंह ने अच्छा काम किया.

Very happy for @thisisbrar ! Getting wickets of some quality batsman and getting useful runs in the end ! Also the best way to 🤫 your critics when it comes to state cricket !! Well done pca president ,secretary and @harbhajan_singh in supporting your match winners #PBKSvRCB