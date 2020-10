लाल बजरी पर नडाल ने रचा इतिहास- जीता 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब, फेडरर की बराबरी

रोलां गैरो के 'बादशाह' स्पेनिश स्टार राफेल नडाल ने रविवार को रिकॉर्ड 13वीं बार फ्रेंच ओपन सिंगल्स खिताब जीत लिया. इस धमाकेदार खिताबी जीत के साथ ही 34 साल के नडाल ने 20वें ग्रैंड स्लैम टाइटल पर कब्जा कर अपने महान प्रतिद्वंद्वी 39 साल के रोजर फेडरर की बराबरी कर ली.

राफेल नडाल ने फाइनल में वर्ल्ड नंबर-1 सर्बियाई स्टार नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में 6-0, 6-2, 7-5 से मात दी. 18वें ग्रैंड स्लैम खिताब के लिए उतरे जोकोविच लाल बजरी पर नडाल से पार नहीं पा सके. यह मुकाबला 2 घंटे 41 मिनट तक चला.

फ्रेंच ओपन में दोनों का सामना 8वीं बार हुआ और नडाल 7वीं बार विजयी रहे. ओवरऑल ग्रैंड स्लैम की बात करें तो दोनों के बीच यह 16वां मुकाबला था, नडाल ने 10वीं जीत हासिल की.

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆@RafaelNadal conquers Novak Djokovic 6-0 6-2 7-5 to remain perfect in Paris finals and earn title 1️⃣3️⃣ at #RolandGarros pic.twitter.com/lzOz5dmoqQ