IPL 2020: तेवतिया-पराग ने जिताई हारी हुई बाजी, राजस्थान ने हैदराबाद से छीनी जीत

आईपीएल के 13वें सीजन का 26वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स (RR) के नाम रहा. जीत के लिए तरस रही राजस्थान ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 5 विकेट से मात दी. रॉयल्स की टीम ने 19.5 ओवरों में 5 खोकर (163/5) जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया. राहुल तेवतिया और रियान पराग की जोड़ी मैच विजेता बनी.

राजस्थान को लगातार चौथी हार के बाद उसे पहली जीत मिली. शुरुआती दो मैचों में जीत के बाद उसका प्रदर्शन खराब हो गया था. 7 मैचों में उसके खाते में तीन जीत के साथ 6 अंक हैं. दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की यह चौथी हार है. 7 मैचों में उसके 6 अंक हैं.

What a way to win the game. A MAXIMUM by Riyan Parag as @rajasthanroyals beat #SRH by 5 wickets.



This has been absolutely phenomenal by Tewatia and Parag.#Dream11IPL pic.twitter.com/vchiPNAPWJ