18वें ग्रैंड स्लैम टाइटल के लिए उतरे जोकोविच, रोलां गैरो पर जोरदार आगाज

दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी और शीर्ष वरीय नोवाक जोकोविच ने माइकल यमेर के खिलाफ सीधे सेटों में जीत के साथ फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल के दूसरे दौर में जगह बनाई. सर्बियाई खिलाड़ी ने दुनिया के 80वें नंबर के खिलाड़ी यमेर को 6-0, 6-3, 6-2 से हराया.

अमेरिकी ओपन में गलती से लाइन जज के गले पर गेंद मारने के कारण डिस्क्वालिफाई होने के बाद पहला ग्रैंड स्लैम मैच खेल रहे जोकोविच ने जीत के बाद जेब से अतिरिक्त गेंद निकाली और इसे रैकेट से हल्का सा छुआकर अपने पीछे गिरा दिया.

रोलां गैरो पर दूसरे और करियर के 18वें ग्रैंड स्लैम खिताब के लिए चुनौती पेश कर रहे दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी जोकोविच की 2020 की यह 32वीं जीत है और उन्हें सिर्फ एक हार का सामना करना पड़ा है जो अमेरिकी ओपन में चौथे दौर के मुकाबले के बीच से डिस्क्वालिफाई होना है.

