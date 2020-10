BCCI ने महिला T20 चैलेंज की टीम और शेड्यूल का किया ऐलान

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने महिला टी-20 चैलेंज के लिए तीनों टीमों की घोषणा कर दी है. यह टूर्नामेंट संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में 4 से 9 नवंबर के बीच खेला जाएगा. तीन महिला टीमें- सुपरनोवाज, ट्रेलब्लेजर्स और वेलोसिटी की कमान भारत की तीन बल्लेबाजों को सौंपी गई है. हरमनप्रीत कौर सुपरनोवाज की कप्तान होंगी. ट्रेलब्लेजर्स की कप्तानी स्मृति मंधाना करेंगी, जबकि मिताली राज को वेलोसिटी की कप्तानी का जिम्मा दिया गया है.

टूर्नामेंट में भारत की खिलाड़ियों के अलावा इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की महिला खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगी. इन सभी देशों के अलावा थाईलैंड की नत्ताहाकन चंतम भी इसमें हिस्सा लेंगी, जो अपने देश के लिए टी20 वर्ल्ड कप में हाफ सेंचुरी लगाने वाली पहली क्रिकेटर बनी थीं.

टी-20 चैलेंज में 4 मैच खेले जाएंगे. पहला मैच 4 नवंबर को सुपरनोवाज और वेलोसिटी (7:30 PM) के बीच होगा. दूसरा मैच 5 नवंबर को वेलोसिटी और ट्रेलब्लेजर्स (3:30 PM) के बीच खेला जाएगा. 7 नवंबर को ट्रेलब्लेजर्स का सामना सुपरनोवाज (7:30 PM) से होगा.

