फ्रेंच ओपन: लाल बजरी पर नडाल-जोकोविच में फाइनल, ये है दोनों का रिकॉर्ड

दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने पांच सेटों के मैराथन मुकाबले में स्टेफानोस सिटसिपास को हराकर फ्रेंच ओपन फाइनल में जगह बना ली, जहां उनका सामना रविवार को ‘लाल बजरी के बादशाह’ राफेल नडाल से होगा.

सर्बियाई स्टार जोकोविच ने यूनान के सिटसिपास को 3 घंटे 54 मिनट तक चले मुकाबले में 6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 6-1 से हराकर पांचवीं बार रोलां गैरो पर फाइनल में प्रवेश किया. जीत के बाद उन्होंने कहा, ‘मैं शांत बना रहा, लेकिन भीतर से काफी उथल पुथल थी.’

17 बार के ग्रैंड स्लैम चैम्पियन जोकोविच का नडाल से यह 56वां मैच होगा, जिसमें से 29 मैच जोकोविच ने जीते हैं. ग्रैंड स्लैम में दोनों के बीच हुए 15 मुकाबलों में से नडाल के नाम नौ जीत रही, जबकि फ्रेंच ओपन में दोनों का सामना 7 बार हुआ है और 6 बार नडाल विजयी रहे.

74 wins at Roland-Garros and a place in the final. Worth the battle for Novak Djokovic 👉 https://t.co/gGPLO3GHDl#RolandGarros pic.twitter.com/ezHRnZnC0x