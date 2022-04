Josh Hazlewood, IPL 2022: हेजलवुड के कमाल ने बेंगलुरु को जिताया, डाला अपने करियर का बेस्ट स्पेल

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की और यह टीम अब पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है. आरसीबी ने सोमवार को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) टीम को 18 रनों से करारी शिकस्त दी. मैच में जीत के हीरो आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसिस और तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड रहे.

मैच में सबसे पहले कप्तान डु प्लेसिस ने जलवा दिखाया और 64 बॉल पर 96 रनों की पारी खेली. वे शतक जमाने से चूक गए. इसके बाद हेजलवुड की बारी आई और उन्होंने 4 बड़े विकेट झटकते हुए लखनऊ टीम को चारों खाने चित कर दिया.

Marcus Stoinis adding some extra colorful vocabulary to this night of IPL action. pic.twitter.com/vGf7d2oIFp