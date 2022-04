LSG vs SRH, IPL 2022 LIVE: आज भिड़ेंगे लखनऊ और हैदराबाद, जानिए मैच से जुड़े हर अपडेट्स

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में आज लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच मैच खेला जाएगा. सीजन का यह 12वां मुकाबला शाम 7.30 बजे से मुंबई के डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

