IPL 2022: होल्डर की एंट्री से लखनऊ मजबूत! हैदराबाद के लिए चुनौती, ये हो सकती है प्लेइंग-11

SRH vs LSG Predicted Playing 11 IPL 2022: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में आज (सोमवार) 12वां मैच होगा, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीमें आमने-सामने होंगी. यह मुकाबला शाम 7.30 बजे से मुंबई के डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

लखनऊ का इस सीजन में यह तीसरा मैच होगा. टीम ने अपने दो में से एक में जीत दर्ज की है. लखनऊ टीम को पहले मैच में गुजरात टाइटंस (GT) ने 5 विकेट से हराया था. जबकि दूसरे मैच में लखनऊ ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 6 विकेट से हराया था.

लखनऊ टीम में हो सकता है एक बदलाव

गुजरात के खिलाफ लखनऊ टीम 159 रनों को डिफेंड नहीं कर सकी थी. जबकि दूसरे मैच में चेन्नई के खिलाफ 211 रनों का टारगेट चेज करके दिखा दिया कि उनकी बैटिंग में काफी दमखम है. अपने तीसरे मैच में कप्तान केएल राहुल एक बदलाव कर सकते हैं. तेज गेंदबाज एंड्रयू टाई को बाहर कर, उनकी जगह स्टार ऑलराउंडर जेसन होल्डर को एंट्री दी जा सकती है. होल्डर ने अपना क्वारंटीन पूरा कर लिया है.

#IPL2022 | #LucknowSuperGiants' Manish Pandey explains why fielding is crucial ahead of the team's big clash against #SunrisersHyderabad in the IPL tonight! @IPL @LucknowIPL @SunRisers @im_manishpandey pic.twitter.com/kc5YmI0zlE