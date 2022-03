IPL 2022: डु प्लेसिस ने लिया ऐसा DRS, फैन्स बोले- इन पर पूरे सीजन का बैन लगाओ

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 में रॉयल चेलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने अपना जीत का खाता खोल लिया है. आरसीबी ने बुधवार को खेले गए अपने दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 3 विकेट से हराया. मैच लो स्कोरिंग के साथ-साथ काफी रोमांचक भी रहा. आखिर में दिनेश कार्तिक ने छक्का और चौका लगाकर फंसा हुआ मैच आसानी से जिता दिया.

इसी मैच में बेंगलुरु के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने सबसे सामने अपना मजाक बनवा लिया. उन्होंने यह मजाक क्रिकेट इतिहास का सबसे खराब रिव्यू (DRS) लेकर बनवाया है. फाफ डु प्लेसिस के इस फैसले का सोशल मीडिया पर जमकर मजाक बन रहा है. एक यूजर ने कहा कि इन पर पूरे सीजन के लिए बैन लगा देना चाहिए.

फाफ डु प्लेसिस ने लिया सबसे खराब DRS

दरअसल, यह वाकया कोलकाता की पारी के दौरान 16वें ओवर की आखिरी बॉल पर हुआ. यह ओवर तेज गेंदबाज हर्षल पटेल ने किया था और कोलकाता टीम की आखिरी जोड़ी क्रीज पर थी. ओवर की आखिरी बॉल वरुण चक्रवर्ती ने अच्छी तरह से डिफेंस की थी. बॉल बैट के बीच में लगी थी, लेकिन हर्षल को लगा कि बॉल पहले पैड पर लगी है. उन्होंने अपील की, जिसे अंपायर ने नकार दिया. इस पर डु प्लेसिस ने DRS ले लिया.

रिव्यू की अपील पर थर्ड अंपायर ने रिप्ले में देखा कि बॉल पैड के आसपास भी नहीं थी. वह बैट के बीच में लगी थी. इस तरह थर्ड अंपायर ने भी बैटर वरुण को नॉटआउट करार दिया. इसके बाद रिव्यू की फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और फैन्स आरसीबी टीम और डु प्लेसिस को जमकर ट्रोल कर रहे.

Siraj has spread the DRS disease to Faf as well.



Come on,Quarantine him soon, otherwise it'll spread to everyone else in the team.#IPL2022

— Akash Kumar Jha (@Akashkumarjha14) March 30, 2022

Faf deserves whole season ban after this DRS

— Suhit Data (@Suhitd_18) March 30, 2022

डु प्लेसिस पिता के पैसे की तरह DRS यूज कर रहा

एक यूजर ने लिखा- इस DRS को लेने के बाद फाफ डु प्लेसिस पर पूरे सीजन के लिए बैन लगाना चाहिए. एक अन्य यूजर ने लिखा- सिराज ने फाफ को भी DRS की बीमारी फैला दी है. अब उसे जल्द ही क्वारंटीन कर देना चाहिए, वरना यह बीमारी टीम के बाकी सभी लोगों में फैल जाएगी. वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा- आरसीबी DRS का ऐसे इस्तेमाल कर रही है, जैसे मैं अपने पिता के पैसे इस्तेमाल करता हूं.

Impressive how quickly Faf has learned to ignore Siraj's opinion on DRS calls.

Rcb using DRS like , Me using my dad’s money 😂

— Rahul Ramu (@RahulRamu33) March 30, 2022

Faf learnt drs reviwing from thepla

सीजन में पहला मैच जीती आरसीबी टीम

मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता टीम 128 रन पर ही सिमट गई थी. जवाब में RCB ने 19.2 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 132 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया. इस सीजन में आरसीबी की यह दो मैच में पहली जीत है. मैच में शेरफेन रदरफोर्ड ने 28 और शाहबाज अहमद ने 27 रन बनाए. कोलकाता के टिम साउदी ने 3 और उमेश यादव ने 2 विकेट हासिल किए.

WTH faf has done🤦🏻‍♂️

Taking review that hit middle of bat, worst DRS taken. I don't think RCB will not leave match not doing blunders.#RCBvKKR #rcb #KKRvsRCB

Review from RCB..



Virat Kohli asked Captain to take DRS 🔥 pic.twitter.com/mCrI94RTs1