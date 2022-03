RCB Vs KKR IPL 2022: दिनेश कार्तिक ने KKR के हाथ से छीन लिया मैच, आखिरी ओवर में लगातार 2 बाउंड्री मार RCB को जिताया

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में खेला गया मुकाबला भले ही कम स्कोर का रहा, लेकिन इसमें फुल रोमांच देखने को मिला. आखिरी ओवर तक गए इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत हुई है. सीनियर प्लेयर दिनेश कार्तिक ने आखिरी ओवर में पहले छक्का, फिर चौका लगाया और अपनी टीम को जीत दिला दी.

आखिरी तीन ओवर में फंस गया था मैच (Last 3 Overs)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को आखिरी 3 ओवर में सिर्फ 24 रनों की जरूरत थी, लेकिन लगातार गिरते विकेट की वजह से आरसीबी दबाव में दिखी और केकेआर को वापसी का मौका मिला.

18वां ओवर- 7 रन, 2 विकेट

19वां ओवर- 10 रन

20वां ओवर- 10 रन

दिनेश कार्तिक बने आरसीबी की जीत के हीरो

दिनेश कार्तिक एक बार फिर आरसीबी के लिए फिनिशर साबित हुए हैं. कार्तिक ने सिर्फ सात बॉल खेलीं और 14 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 1 छक्का और एक चौका लगाया, जो मैच विनिंग शॉट थे. कार्तिक के ये 14 रन ही अंत में टीम के काम आए और जीत अपने नाम की.

