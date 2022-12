FIFA World Cup 2022 Ronaldo Mbappe: रोनाल्डो-एम्बाप्पे के लिए आज अग्निपरीक्षा, सेमीफाइनल के लिए मोरक्को-इंग्लैंड से मिलेगी कड़ी चुनौती

FIFA World Cup Cristiano Ronaldo Kylian Mbappe: कतर की मेजबानी में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 में आज (10 दिसंबर) क्रिस्टियानो रोनाल्डो और किलियन एम्बाप्पे की अग्निपरीक्षा होने वाली है. दरअसल, दोनों ही स्टार प्लेयर्स की टीमों को आज क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलना है. इसमें जीत के बाद ही सेमीफाइनल के लिए एंट्री मिलेगी.

आज पहला मैच रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल को मोरक्को के खिलाफ खेलना है. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8.30 बजे से खेला जाएगा. जबकि दूसरा मैच किलियन एम्बाप्पे की टीम फ्रांस और हैरी केन की इंग्लैंड टीम के बीच होगा. यह मुकाबला देर रात 12.30 बजे से खेला जाएगा.

रोनाल्डो के खेलने पर सस्पेंस बरकरार

पुर्तगाल टीम के कोच सांतोस ने प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्विट्जरलैंड के खिलाफ रोनाल्डो को स्टार्टिंग इलेवन में शामिल नहीं किया था. इससे फैन्स काफी नाराज हुए थे. हालांकि उसके बावजूद पुर्तगाल ने यह मैच 6-1 के अंतर से जीता था. जबकि बीच मैच में रोनाल्डो को सब्सिट्यूट के तौर पर उतारा गया था. ऐसे में यह सस्पेंस अब भी बरकरार है कि क्वार्टर फाइनल में भी रोनाल्डो को जगह मिलेगी या नहीं.

मोरक्को टीम भी काफी आत्मविश्वास के साथ इस मैच में उतरेगी. उसने अपने प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्पेन जैसी बड़ी टीम को पेनल्टी शूटआउट में हराया था. यदि मोरक्को इस बार भी उलटफेर करते हुए पुर्तगाल को हराती है, तो वह पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाएगी.

