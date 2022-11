FIFA World Cup 2022: कतर के नियमों को शख्स ने दिखाया ठेंगा! मैदान में लहराया LGBTQ का झंडा

कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप 2022 में सोमवार को पुर्तगाल-उरुग्वे का मैच खेला गया. मैच में पुर्तगाल ने 2-0 से जीत दर्ज की, लेकिन मैच के दौरान एक प्रदर्शनकारी रंग बिरंगा ध्वज लिये और नीली सुपरमैन टीशर्ट पहने मैदान में उतर गया, जिसके आगे लिखा था, ‘ सेव यूक्रेन’ और पीछे लिखा था, ‘ रिस्पेक्ट फोर ईरानियन वुमन’ .



सुरक्षा अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया और बाहर ले गए. इससे पहले उसने झंडा जमीन पर रख दिया था. रेफरी ने बाद में झंडा उठाकर साइड में रखा जहां से कर्मचारी उसे उठाकर ले गए. शख्स ने जो झंडा यहां लहराया वह LGBT कम्युनिटी के समर्थन में था, जिसको लेकर कतर में सख्त नियम बनाए गए हैं.



Protestor carrying rainbow flag runs onto the pitch during Uruguay Portugal, this is as much of that as the source broadcaster will show pic.twitter.com/SttAQuUHlu