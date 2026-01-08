कल से शुरू होगी WPL की 'महाजंग', पहले मैच में मंधाना vs हरमनप्रीत, ओपनिंग सेरेमन में हनी सिंह करेंगे परफॉर्म

महिला प्रीमियर लीग (WPL) का चौथा सीजन शुक्रवार यानी 9 जनवरी से शुरू होने जा रहा है. यह टूर्नामेंट इस साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से भी खिलाड़ियों के लिए काफी अहम माना जा रहा है. इस सीजन के पहले मैच में दो बार की चैंपियन और मौजूदा विजेता मुंबई इंडियंस, जिनकी कप्तानी हरमनप्रीत कौर कर रही हैं, टूर्नामेंट के उद्घाटन मुकाबले में डब्ल्यूपीएल की एकमात्र अन्य खिताब जीतने वाली टीम, स्मृति मंधाना की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगी. यह मैच डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा.
मुंबई की टीम कागजों पर बेहद मजबूत
हरमनप्रीत की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस के पास कागजों पर सबसे मजबूत टीम मानी जा रही है, जिसमें इंग्लैंड की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट और वेस्टइंडीज की कप्तान हेले मैथ्यूज भी शामिल हैं. अपनी अधिकांश टीम को बरकरार रखने के बाद, मुंबई इंडियंस अपनी मजबूत बल्लेबाजी के दम पर सबसे खतरनाक टीम मानी जा रही है. इसमें न्यूजीलैंड की अमेलिया केर, ऑस्ट्रेलिया की उभरती हुई खिलाड़ी मिल्ली इलिंगवर्थ और भारत की भरोसेमंद अमनजोत कौर शामिल हैं.
पेरी के बिना उतरेगी मंधाना की आरसीबी
आरसीबी के लिए सबसे अहम यह होगा कि दिग्गज एलिस पेरी की अनुपस्थिति में स्मृति मंधाना टीम को कैसे आगे बढ़ाती हैं और शीर्ष क्रम में रन बनाती हैं. मंधाना की फॉर्म पर कभी सवाल नहीं उठते और 2024 की चैंपियन टीम के पास मौजूद प्रतिभा को देखते हुए वह आत्मविश्वास से भरी होंगी.
ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज जॉर्जिया वोल, ऑलराउंडर ग्रेस हैरिस और दक्षिण अफ्रीका की जुझारू ऑलराउंडर नादिन डी क्लर्क बल्लेबाजी की जिम्मेदारी साझा करेंगी. विकेटों के पीछे और फिनिशर की भूमिका में आरसीबी के पास विस्फोटक ऋचा घोष हैं.
ओपनिंग सेरेमनी की खास तैयारी
महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का शानदार मेल होने वाला है, जिसमें यो यो हनी सिंह और जैकलीन फर्नांडीज प्री-मैच से पहले ओपनिंग सेरेमनी में जलवा दिखाएंगे. हनी सिंह WPL 2026 प्री-मैच एंटरटेनमेंट का सेंटर स्टेज संभालेंगे.
5 फरवरी तक चलेगा टूर्नामेंट
WPL का यह टूर्नामेंट 9 जनवरी से 5 फरवरी तक नवी मुंबई और वडोदरा में चलेगा. पांच फ्रेंचाइजी MI, RCB, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स और UP वॉरियर्स डबल राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में मुकाबला करेंगी, जिसमें टेबल-टॉपर्स को सीधे फाइनल में जगह मिलेगी, जबकि दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाली टीमें 3 फरवरी को एलिमिनेटर में आमने-सामने होंगी.