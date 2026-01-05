scorecardresearch
 
जोश, जुर्रत और जुनून... तैयार हैं ये सुपरस्टार खिलाड़ी, WPL के हर मैच में धमाका तय!

WPL 2026 अपने आगाज के लिए तैयार है. 9 जनवरी से शुरू होने वाले इस सीजन में फैन्स को हर मैच में जोश, जुर्रत और जुनून देखने को मिलेगा. मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर, RCB की कप्तान स्मृति मंधाना, Delhi Capitals की जेमिमा रॉड्रिग्स जैसी स्टार खिलाड़ी मैदान में अपनी छाप छोड़ने को तैयार हैं.

9 जनवरी को आमने-सामने होंगी MI-RCB. (Photo: ITG)
महिला क्रिकेट की सबसे रोमांचक लीग WPL 2026 अपने आगाज के लिए तैयार है. 9 जनवरी से शुरू होने वाले इस सीजन में फैन्स को हर मैच में जोश, जुर्रत और जुनून देखने को मिलेगा. लीग का हर पल खिलाड़ियों की मेहनत, दिल की धड़कन और भावना की कहानी कहेगा.

मुंबई इंडियंस ( MI) की कप्तान हरमनप्रीत कौर WPL इतिहास की सबसे सफल कप्तानों में शुमार, फिर से टीम को खिताब तक ले जाने का सपना लेकर मैदान में उतरेंगी. Harmanpreet की आक्रामक कप्तानी और अनुभव ने हमेशा टीम को मुश्किल हालात में जीत की राह दिखाई है. सवाल यही है कि क्या वह इस बार भी MI Paltan को WPL की चोटी तक पहुंचा पाएंगी?

Royal Challengers Bengaluru की कप्तान स्मृति मंधाना मैदान में उतरने को पूरी तरह तैयार हैं. क्या वह फिर से अपने बल्ले से विरोधियों पर राज करेंगी और RCB को जीत की राह दिखाएंगी? फैन्स की निगाहें हर शॉट और हर पलों पर टिकी रहेंगी, क्योंकि स्मृति का आक्रामक और आत्मविश्वास से भरा खेल हमेशा रोमांच और उत्साह का पैगाम लेकर आता है. WPL 2026 में हर मैच में उनका जलवा और नेतृत्व सभी के लिए यादगार साबित होगा.

UP Warriorz की तरफ से विश्व चैम्पियन दीप्ति शर्मा मैदान पर  उतर रही हैं. Deepti का खेल हमेशा संतुलन, संयम और साहस का प्रतीक रहा है. दबाव के पलों में शांति, चुनौती में जज्बा और हर रन में संघर्ष और उठान- यही उनके खेल की पहचान है. Deepti की उपस्थिति यह साबित करती है कि WPL सिर्फ रन और विकेट नहीं है, बल्कि हर पल में इमोशन और जुनून छुपा है.

Royal Challengers Bengaluru की तरफ से ऋचा घोष, जिन्होंने विकेट के पीछे और बैटिंग में तेजी और आक्रामकता का परिचय दिया है, इस लीग में अपनी चमक बिखेरने के लिए तैयार हैं. उनकी सेलिब्रेशन में खुशी, हर शॉट में साहस और हर पल में फैंस के लिए रोमांच – यही WPL की असली कहानी है.

Delhi Capitals की तरफ से मैदान पर उतरेंगी विश्व चैम्पियन जेमिमा रॉड्रिग्स, जो अपने खेल में दिल को और बल्ले में विश्वास को साथ लेकर आती हैं. DC की कप्तान Jemimah का अंदाज हमेशा हंसता-खेलता, आक्रामक और जुझारू रहा है.

वह मैदान पर दिखाती हैं कि कैसे डेयरिंग, केयरिंग, शिद्दत, जुर्रत और मोहब्बतएक खिलाड़ी के हर पल में दिखाई देते हैं. उनके खेल का हर छक्का और हर कैच यह साबित करता है कि WPL सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि भावनाओं और जुनून का महासंग्राम है.

... और ऑस्ट्रेलियाई स्टार Ash Gardner इस सीजन में अपनी टीम को जीत की राह दिखाने के लिए तैयार हैं. क्या Gardner अपनी कप्तानी और प्रदर्शन से Gujarat Giants को TATA WPL की चोटी तक पहुंचा पाएंगी? 

