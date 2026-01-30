scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बर्बादी का डर या फिर फजीहत की चिंता... आखिर पाकिस्तान के घुटनों पर आने की क्या है असली वजह

टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पाकिस्तान ने भले ही बांग्लादेश के समर्थन की बातें की हों, लेकिन हकीकत में पीसीबी कभी भी टूर्नामेंट का बहिष्कार करने वाला नहीं था. यात्रा योजनाएं पहले से तय थीं और आईसीसी से रिश्ते खराब करने का जोखिम पाकिस्तान नहीं ले सकता था. त्रिपक्षीय समझौते और बड़े आर्थिक फायदे भी इसकी बड़ी वजह रहे.

Advertisement
X
वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को है भारत और पाकिस्तान के बीच मैच (Photo: ITG)
वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को है भारत और पाकिस्तान के बीच मैच (Photo: ITG)

टी20 वर्ल्ड कप को लेकर चल रहे विवाद में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के प्रति एकजुटता दिखाने का सिर्फ नाटक किया. हकीकत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की इसके पीछे अपनी सियासी चाल थी. पाकिस्तान ने केवल बांग्लादेश और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के बीच टकराव को और बढ़ाने के लिए पूरा नाटक किया. 

पाकिस्तान ने बांग्लादेश के मैचों की मेजबानी की पेशकश तक की और यहां तक कहा गया कि वे खुद भी टूर्नामेंट से हट सकते हैं. लेकिन अब जब बांग्लादेश ने साफ कर दिया है कि वह टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगा, तो पाकिस्तान अपने वादे से पलट गया. ऐसे में सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान वाकई टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार करने वाला था? क्या वह बांग्लादेश के लिए अलग वेन्यू तैयार करने वाला था? अगर ऐसा है तो फिर वह पीछे क्यों हट गया.

पाकिस्तान पीछे हट गया

सम्बंधित ख़बरें

Bangladesh Cricket team
बांग्लादेश के वर्ल्ड कप बायकॉट पर श्रीलंका ने तोड़ी चुप्पी, भारत-PAK पर भी द‍िया बड़ा बयान
Pakistan cricket Team
पाकिस्तान की फ‍िर बेइज्जती! वर्ल्ड कप खेलने को तैयार है युगांडा, आइसलैंड की तरह लिए मजे
PAKISTAN
PAK फिर घुटनों पर आया, बायकॉट की धमकी के बीच कटाया कोलंबो का टिकट
IND VS PAK
ट्रॉफी चोरी से लेकर बांग्लादेश को भड़काने तक, पाकिस्तान की ड्रामेबाजी की पूरी टाइमलाइन
Bangladesh Team
'बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप हटकर…', अंग्रेज दिग्गज ने ICC को दी दो-टूक नसीहत

अगर रिपोर्ट्स पर भरोसा किया जाए, तो पाकिस्तान कभी भी श्रीलंका जाने की अपनी यात्रा टालने वाला नहीं था, जहां उसे टी20 वर्ल्ड कप के सभी मैच खेलने हैं. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान पहले ही यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर चुका है और टीम 2 फरवरी की सुबह कोलंबो के लिए रवाना होने वाली है.

Advertisement

यह समझ में आता है कि पाकिस्तान ने बहिष्कार की बात को आधिकारिक रूप क्यों नहीं दिया, क्योंकि ऐसा करने पर उसे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता.

पीटीआई से बात करते हुए एक सूत्र ने 29 जनवरी को कहा, पीसीबी ने वर्ल्ड कप स्क्वॉड के लिए 2 फरवरी की सुबह कोलंबो रवाना होने की सभी यात्रा व्यवस्थाएं पहले ही कर ली हैं. क्रिकेट में, ठीक राजनीति की तरह, सबसे पहले खुद का हित देखा जाता है. 

मोहसिन नक़वी अच्छी तरह जानते हैं कि अपनी स्थिति का इस्तेमाल कैसे किया जाए. टी20 वर्ल्ड कप में न जाना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के साथ रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता था, और इस समय पाकिस्तान ऐसा जोखिम नहीं उठा सकता था.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान की फ‍िर बेइज्जती! अब T20 वर्ल्ड कप में खेलने को तैयार है युगांडा, आइसलैंड की तरह क‍िया ट्रोल

पाकिस्तान का त्रिपक्षीय समझौता

यह भी समझना जरूरी है कि पाकिस्तान कभी भी टी20 वर्ल्ड कप से पीछे क्यों नहीं हट सकता था और बहिष्कार की धमकियां क्यों खोखली थीं. 2025 में बीसीसीआई, पीसीबी और आईसीसी के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, जिसके तहत 2027 तक आईसीसी टूर्नामेंटों में भारत-पाकिस्तान के सभी मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे.

जब पाकिस्तान का पूरा वर्ल्ड कप शेड्यूल, फाइनल समेत, श्रीलंका में है, तो फिर उसके पास टूर्नामेंट या भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार का आधार ही क्या था?

Advertisement

यह भी पढ़ें: T20 WC 2026: बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप बायकॉट पर श्रीलंका ने तोड़ी चुप्पी, भारत-पाक‍िस्तान भी द‍िया बड़ा बयान

आर्थिक पहलू

आईसीसी हमेशा से यह मानता आया है कि भारत-पाकिस्तान मैच किसी भी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा दर्शक खींचते हैं. यही वजह है कि आईसीसी हर बड़े टूर्नामेंट का ढांचा इस तरह बनाता है कि दोनों टीमें ग्रुप स्टेज में आमने-सामने हों और आगे भी भिड़ने की संभावना बनी रहे.

अब यह प्रतिद्वंद्विता खेल से ज्यादा व्यूअरशिप का खेल बन चुकी है, खासकर पाकिस्तान की गिरती क्रिकेटिंग स्थिति को देखते हुए. आईसीसी के लिए यह मुकाबला एक व्यावसायिक हथियार है, जिससे उसकी कमाई लगातार बढ़ती रहती है.

पिछले साल जब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था, तब भी वे महाद्वीपीय टूर्नामेंट में तीन बार आमने-सामने आए थे. ऐसे में यह सोचना भोला होगा कि पाकिस्तान एक वैश्विक टूर्नामेंट में भारी कमाई का मौका छोड़ देगा, खासकर तब जब यह लड़ाई उसकी अपनी नहीं है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    Advertisement