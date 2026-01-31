scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भारत-पाकिस्तान का ग्रुप मैच क्यों फाइनल से भी खतरनाक, जानें अंडर-19 वर्ल्ड कप का पूरा समीकरण

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में सेमीफाइनल की आखिरी सीट के लिए भारत और पाकिस्तान आमने-सामने हैं. भारत ने अब तक तीनों मुकाबले जीतकर ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ हार मिली.

Advertisement
X
अंडर-19 वर्ल्ड कप में रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच टक्कर (Photo: ITG)
अंडर-19 वर्ल्ड कप में रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच टक्कर (Photo: ITG)

अंडर-19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 191 रन से करारी शिकस्त दी थी, लेकिन उस नतीजे को एक अपवाद के तौर पर देखा जा सकता है. मौजूदा अंडर-19 वर्ल्ड कप में परिस्थितियां और फॉर्म दोनों ही अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं.

शुक्रवार को इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 65 रन से हराकर अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में तीसरी जगह पक्की कर ली. इससे पहले अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया पहले ही अंतिम-4 में अपनी जगह बना चुके थे. अब आखिरी सेमीफाइनल स्लॉट के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी टक्कर है. एक तरह से यह मुकाबला वर्चुअल क्वार्टरफाइनल बन चुका है. दोनों के बीच यह मुकाबला रविवार यानी 1 फरवरी को खेला जाना है.

भारत अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने का प्रबल दावेदार

सम्बंधित ख़बरें

IND U19 vs PAK U19
पाकिस्तान के साथ मैच से पहले टीम इंडिया का जोश हाई, तेंदुलकर से मिला ये गुरुमंत्र
Mohammad Shayan
भारत संग मुकाबले से पहले PAK को बड़ा झटका, टूर्नामेंट से बाहर हुआ ये धुरंधऱ
U 19 WORLD CUP
इंग्लैंड बिगाड़ देगा भारत-पाक का खेल? उलझ गया वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का गणित
Vihaan Malhotra, Vaibhav Suryavanshi,Henil Patel
वैभव ही क्यों? U-19 वर्ल्ड कप में टीम इंडि‍या के ये 4 धुरंधर भी कम नहीं, काट द‍िया गदर
Vihaan Malhotra
व‍िहान-वैभव की बल्लेबाजी, आयुष की गेंदबाजी...भारत ने वर्ल्ड कप में ज‍िम्बाब्वे को 204 रनों से धोया

फिलहाल भारत अपने ग्रुप में शीर्ष पर है और उसने तीन में से तीनों मैच जीते हैं. दूसरी ओर पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ एक हार का सामना करना पड़ा है. मौजूदा फॉर्म को देखें तो आयुष म्हात्रे की अगुआई वाली भारतीय टीम हर पैमाने पर खरी उतरती दिखी है. कागज पर पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला भारत के लिए बड़ी चिंता नहीं लगती, लेकिन भारत-पाकिस्तान मैच का दबाव ऐसा होता है कि किसी भी नतीजे को पहले से तय नहीं माना जा सकता.

Advertisement

यह भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी ही क्यों? U-19 वर्ल्ड कप में टीम इंडि‍या के ये 4 धुरंधर भी कम नहीं, गेंद-बल्ले से काटा गदर

पाकिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद समीर मिन्हास हैं, जिन्होंने अब तक 94 की औसत से रन बनाए हैं. वही बल्लेबाज जिसने अंडर-19 एशिया कप फाइनल में भारत के खिलाफ शतक जड़कर भारी नुकसान पहुंचाया था. खतरा सबसे पहले वहीं से आता है. हालांकि इसके अलावा पाकिस्तान की बल्लेबाजी खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई है, लेकिन उनकी गेंदबाजी जरूर मजबूत नजर आई है.

अली रज़ा ने चार मैचों में 12 विकेट झटके हैं और उन्हें खेलना आसान नहीं होगा. अब्दुल सुभान के खाते में 10 विकेट हैं, जबकि मोमिन क़मर ने 8 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा है.

यह भी पढ़ें: U-19 World Cup: पाकिस्तान के साथ मैच से पहले टीम इंडिया का जोश हाई, सचिन तेंदुलकर से मिला ये गुरुमंत्र

लेकिन भारतीय बल्लेबाजी भी किसी से कम नहीं है. अभिज्ञान कुंडू 91 की औसत से रन बना रहे हैं. वैभव सूर्यवंशी अपनी 133 की स्ट्राइक रेट से किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस-नहस करने का माद्दा रखते हैं. वहीं, विहान मल्होत्रा न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले मैच में शानदार शतक लगाकर जबरदस्त आत्मविश्वास के साथ उतरेंगे.

पाकिस्तान की बल्लेबाजी कमजोर, भरोसा गेंदबाजी पर

Advertisement

कुल मिलाकर यह मुकाबला उसी रोमांच के लायक है, जैसा एक वर्चुअल क्वार्टरफाइनल में होना चाहिए. लेकिन ईमानदारी से देखा जाए तो, भले ही नतीजा आयुष म्हात्रे एंड कंपनी के पक्ष में न भी जाए, भारत के पास आगे बढ़ने की पूरी संभावना बनी रहेगी.

भारत का नेट रन रेट +3.337 है, जबकि पाकिस्तान का 1.484. ऐसे में पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को 200 से ज्यादा रन से हराना होगा. जो मौजूदा हालात में लगभग असंभव सा नजर आता है. वहीं, अगर भारत ये मैच जीतता है तो सेमीफाइनल में उसकी जगह पक्की है. लेकिन अगर वो मैच करीबी अंतर से हारता भी है तो भी उसका सेमीफाइनल में पहुंचना तय है.  

अगर पाकिस्तान मैच जीत भी जाता है, तो शायद सोशल मीडिया पर शोर जरूर मचे, लेकिन उसका टूर्नामेंट पर असर सीमित ही रहेगा. भारत की नजरें अपने छठे अंडर-19 वर्ल्ड कप खिताब पर टिकी होंगी. और मौजूदा फॉर्म को देखते हुए, वह सपना पूरी तरह हकीकत के करीब नजर आता है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    Advertisement