भारत-पाकिस्तान का ग्रुप मैच क्यों फाइनल से भी खतरनाक, जानें अंडर-19 वर्ल्ड कप का पूरा समीकरण

अंडर-19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 191 रन से करारी शिकस्त दी थी, लेकिन उस नतीजे को एक अपवाद के तौर पर देखा जा सकता है. मौजूदा अंडर-19 वर्ल्ड कप में परिस्थितियां और फॉर्म दोनों ही अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं.

शुक्रवार को इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 65 रन से हराकर अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में तीसरी जगह पक्की कर ली. इससे पहले अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया पहले ही अंतिम-4 में अपनी जगह बना चुके थे. अब आखिरी सेमीफाइनल स्लॉट के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी टक्कर है. एक तरह से यह मुकाबला वर्चुअल क्वार्टरफाइनल बन चुका है. दोनों के बीच यह मुकाबला रविवार यानी 1 फरवरी को खेला जाना है.

भारत अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने का प्रबल दावेदार

फिलहाल भारत अपने ग्रुप में शीर्ष पर है और उसने तीन में से तीनों मैच जीते हैं. दूसरी ओर पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ एक हार का सामना करना पड़ा है. मौजूदा फॉर्म को देखें तो आयुष म्हात्रे की अगुआई वाली भारतीय टीम हर पैमाने पर खरी उतरती दिखी है. कागज पर पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला भारत के लिए बड़ी चिंता नहीं लगती, लेकिन भारत-पाकिस्तान मैच का दबाव ऐसा होता है कि किसी भी नतीजे को पहले से तय नहीं माना जा सकता.

पाकिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद समीर मिन्हास हैं, जिन्होंने अब तक 94 की औसत से रन बनाए हैं. वही बल्लेबाज जिसने अंडर-19 एशिया कप फाइनल में भारत के खिलाफ शतक जड़कर भारी नुकसान पहुंचाया था. खतरा सबसे पहले वहीं से आता है. हालांकि इसके अलावा पाकिस्तान की बल्लेबाजी खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई है, लेकिन उनकी गेंदबाजी जरूर मजबूत नजर आई है.

अली रज़ा ने चार मैचों में 12 विकेट झटके हैं और उन्हें खेलना आसान नहीं होगा. अब्दुल सुभान के खाते में 10 विकेट हैं, जबकि मोमिन क़मर ने 8 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा है.

लेकिन भारतीय बल्लेबाजी भी किसी से कम नहीं है. अभिज्ञान कुंडू 91 की औसत से रन बना रहे हैं. वैभव सूर्यवंशी अपनी 133 की स्ट्राइक रेट से किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस-नहस करने का माद्दा रखते हैं. वहीं, विहान मल्होत्रा न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले मैच में शानदार शतक लगाकर जबरदस्त आत्मविश्वास के साथ उतरेंगे.

पाकिस्तान की बल्लेबाजी कमजोर, भरोसा गेंदबाजी पर

कुल मिलाकर यह मुकाबला उसी रोमांच के लायक है, जैसा एक वर्चुअल क्वार्टरफाइनल में होना चाहिए. लेकिन ईमानदारी से देखा जाए तो, भले ही नतीजा आयुष म्हात्रे एंड कंपनी के पक्ष में न भी जाए, भारत के पास आगे बढ़ने की पूरी संभावना बनी रहेगी.

भारत का नेट रन रेट +3.337 है, जबकि पाकिस्तान का 1.484. ऐसे में पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को 200 से ज्यादा रन से हराना होगा. जो मौजूदा हालात में लगभग असंभव सा नजर आता है. वहीं, अगर भारत ये मैच जीतता है तो सेमीफाइनल में उसकी जगह पक्की है. लेकिन अगर वो मैच करीबी अंतर से हारता भी है तो भी उसका सेमीफाइनल में पहुंचना तय है.

अगर पाकिस्तान मैच जीत भी जाता है, तो शायद सोशल मीडिया पर शोर जरूर मचे, लेकिन उसका टूर्नामेंट पर असर सीमित ही रहेगा. भारत की नजरें अपने छठे अंडर-19 वर्ल्ड कप खिताब पर टिकी होंगी. और मौजूदा फॉर्म को देखते हुए, वह सपना पूरी तरह हकीकत के करीब नजर आता है.



