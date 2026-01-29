ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम का प्रदर्शन जोरदार रहा है. भारतीय टीम ने मंगलवार (27 जनवरी) को जिम्बाब्वे के खिलाफ 204 रनों से भारी भरकम जीत दर्ज की थी. इस तरह भारतीय टीम ने सेमीफाइनल की ओर अपना एक और कदम बढ़ा लिया. अब भारतीय टीम रविवार (1 फरवरी) को पाकिस्तान से भिड़ेगी.
बहरहाल, जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में जीत भारत की टूर्नामेंट में चौथी जीत रही. इस टूर्नामेंट की शुरुआत से ही सबसे ज्यादा फोकस तो वैभव सूर्यवंशी को लेकर था. पूरी उम्मीद थी कि वैभव चलेंगे और वो चले भी. लेकिन इस वर्ल्ड कप में दूसरे खिलाड़ियों ने भी जलवा बिखेरा है.आइए बताते हैं ऐसे ही कुछ और खिलाड़ियों के बारे में जो टी20 वर्ल्ड कप में भौकाल टाइट किए हुए हैं.
1 - विहान मल्होत्रा ने 4 मैचों में 151 रन बनाए हैं. उन्होंने जिम्बाब्वे के साथ मुकाबले में शानदार पारी खेली. मल्होत्रा अंत तक टिके रहे और नाबाद 109 रन बनाकर पारी की रीढ़ साबित हुए. 19 साल के वैभव ने इस दौरान 75.50 के एवरेज 93.78 के स्ट्राइक रेट से वर्ल्ड कप में रन बनाए हैं. विहान ने बांग्लादेश के खिलाफ हुए मैच में तो शानदार गेंदबाजी भी की थी और 4 विकेट नाम किए थे.
2- हेनिल पटेल ने 4 मैचों में 10 विकेट लिए हैं, वो इस वर्ल्ड कप में विकेट लेने के मामले सबसे अग्रणी भारतीय गेंदबाज हैं. उन्होंने अमेरिका के खिलाफ 16 रन देकर 5 विकेट भी झटके थे. वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में 3 विके लिए थे.
3- विकेटकीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू इस अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत के लिए संकटमोचक साबित हुए हैं, जब-जब टीम फंसी वो तब-तब चले. अभिज्ञान ने इस दौरान विकेट के पीछे भी शानदार प्रदर्शन किया और 6 कैच और एक स्टम्प किया. उन्होंने 4 मैचों में 183 रन बनाए हैं, जो भारतीय टीम की ओर से सर्वाधिक रन हैं.
4- अंडर 19 वर्ल्ड कप के पोस्टर बॉय वैभव सूर्यवंशी ने 4 मैचों में 166 रन बनाए हैं. वैभव के ये रन 41.50 के एवरेज और 133.87 के स्ट्राइक रेट से आए हैं. वहीं जिम्बाव्बे के खिलाफ तो उन्होंने महज 24 गेंदों में ही अर्धशतक जड़ दिया था. वहीं बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 67 गेंदों पर 72 रनों की पारी खेली थी.
5- आरएस अंबरीश ने 4 मैचों में 7 विकेट लिए हैं, यह आंकड़ा देखने में छोटा लग सकता है, लेकिन उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए मुकाबले में उन्होंने 29 रन देकर 4 विकेट लिए, इसकी बदौलत न्यूजीलैंड की अंडर 19 टीम उस मुकाबले में 135 रनों पर सिमट गई. भारतीय टीम ने वो मुकाबला 7 विकेट से नाम किया. अंबरीश उस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच रहे.
भारत का U19 स्क्वॉड: आरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेट कीपर), विहान मल्होत्रा, कनिष्क चौहान, आरएस अंबरीश, खिलन पटेल, हेनिल पटेल, मोहम्मद एनान, दीपेश देवेंद्रन, हरवंश पंगालिया, उद्धव मोहन, किशन कुमार सिंह
टीम इंडिया का अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में सफर
जिम्बाब्वे अंडर-19 के खिलाफ 204 रनों से जीत
न्यूजीलैंड अंडर-19 के खिलाफ 7 विकेट से जीत
बांग्लादेश अंडर-19 के खिलाफ 18 रन से जीत (DLS नियम)
अमेरिका अंडर-19 के खिलाफ 6 विकेट से जीत