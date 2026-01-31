U-19 World Cup: पाकिस्तान के साथ मैच से पहले टीम इंडिया का जोश हाई, सचिन तेंदुलकर से मिला ये गुरुमंत्र

भारत की अंडर-19 टीम को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले हाई-वोल्टेज अंडर-19 वर्ल्ड कप मुकाबले से ठीक पहले क्रिकेट के महानायक सचिन तेंदुलकर से एक बेहद अहम और प्रेरक संदेश मिला. भारत और पाकिस्तान की टीमें रविवार, 1 फरवरी को आमने-सामने होंगी. यह मुकाबला ऐसे समय में हो रहा है, जब एक महीने पहले ही अंडर-19 एशिया कप फाइनल में दोनों टीमों के बीच फाइनल खेला गया था.
वीडियो कॉल पर खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला
सचिन तेंदुलकर ने वीडियो कॉल के जरिए युवा भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत की और अपने लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर के अनुभव साझा किए. इस संवाद में मौजूदा अंडर-19 टीम के खिलाड़ी, जिनमें आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं, मौजूद रहे. सभी खिलाड़ियों ने तेंदुलकर की बातें बड़े ध्यान से सुनीं, जिसमें उन्होंने दबाव से निपटने, उम्मीदों को संभालने और टूर्नामेंट क्रिकेट की चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की.
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा साझा की गई तस्वीरों में अंडर-19 खिलाड़ी इस सत्र के दौरान पूरी तरह तल्लीन नजर आए, जहां वे खेल के सबसे महान आइकनों में से एक की सलाह को आत्मसात करते दिखे.
बीसीसीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, अंडर-19 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही भारतीय अंडर-19 टीम ने विश्व क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के साथ वर्चुअल बातचीत की. यह अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए एक अमूल्य अनुभव था, जहां उन्हें सफलता और लंबी पारी के लिए जरूरी पहलुओं पर दृष्टिकोण मिला.
अंडर-19 वर्ल्ड कप: भारत बनाम पाकिस्तान
अंडर-19 वर्ल्ड कप में अब तक भारत का प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा है. टीम ने अपने सभी मुकाबले बड़े अंतर से जीते हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत ने 204 रन की विशाल जीत दर्ज कर टूर्नामेंट में अपनी ताकत का स्पष्ट संकेत दिया.
हालांकि पाकिस्तान एक जाना-पहचाना और चुनौतीपूर्ण प्रतिद्वंद्वी है. 21 दिसंबर 2025 को खेले गए अंडर-19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को हराया था. उस मैच में बल्लेबाज समीर मिन्हास की शानदार पारी की बदौलत पाकिस्तान ने 347/8 का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में भारतीय टीम 156 रन पर सिमट गई थी.
यह हार हालांकि भारतीय टीम के लिए एक दुर्लभ चूक रही, क्योंकि इसी टूर्नामेंट के ग्रुप चरण में भारत ने पाकिस्तान को मात दी थी. सीनियर स्तर पर जहां भारत-पाक मुकाबले अक्सर काफी तनावपूर्ण रहते हैं, वहीं अंडर-19 स्तर पर दोनों टीमों के बीच मुकाबले आमतौर पर सौहार्दपूर्ण रहे हैं. एशिया कप फाइनल के बाद भी दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने आपस में हाथ मिलाए थे.
इसके बावजूद रविवार को होने वाला यह वर्ल्ड कप मुकाबला इस ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता का एक और रोमांचक और तीखा अध्याय जोड़ने का वादा करता है, जो जूनियर स्तर पर भी अपना अलग ही रंग रखती है.