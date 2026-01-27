scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कौन हैं सफयान शरीफ? जिनका 'पाकिस्तानी' होना बना स्कॉटलैंड के लिए T20 वर्ल्ड कप की अड़चन...VISA अटका!

T20 वर्ल्ड कप से पहले स्कॉटलैंड ने अपनी टीम घोषित कर दी है, लेकिन तेज गेंदबाज सफयान शरीफ के वीजा को लेकर स्थिति अब भी साफ नहीं है. जो पाकिस्तानी मूल के हैं, ऐसे में सवाल है कि आख‍िर यह ख‍िलाड़ी कौन है?

Advertisement
X
सफयान शरीफ पाक‍िस्तानी मूल के स्कॉटलैंड के तेज गेंदबाज हैं (Photo: Getty)
सफयान शरीफ पाक‍िस्तानी मूल के स्कॉटलैंड के तेज गेंदबाज हैं (Photo: Getty)

Who is Safyaan Sharif: स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है, लेकिन तेज गेंदबाज़ सफयान शरीफ (Safyaan Sharif) के वीजा को लेकर अब भी अनिश्चितता बनी हुई है. टीम प्रबंधन को भरोसा है कि ICC की ओर से मिले आश्वासन के बाद किसी तरह की देरी नहीं होगी.

क्रिकेट स्कॉटलैंड के अधिकारियों का कहना है कि टूर्नामेंट शुरू होने में समय बेहद कम है और ऐसे में वीजा से जुड़ी किसी भी देरी से टीम की तैयारियों पर असर पड़ सकता है.खासतौर पर शरीफ जैसे अनुभवी खिलाड़ी की मौजूदगी स्कॉटलैंड के गेंदबाजी आक्रमण के लिए बेहद अहम मानी जा रही है.

बताया जा रहा है कि ICC ने मेजबान देश के अधिकारियों से बातचीत कर सभी जरूरी औपचारिकताओं को समय पर पूरा कराने का भरोसा दिया है. इसी भरोसे के चलते स्कॉटलैंड ने शरीफ को स्क्वॉड में शामिल रखने का फैसला किया है.

सम्बंधित ख़बरें

Safyaan Sharif in ScotLand Cricket Team
स्कॉटलैंड के वर्ल्ड कप खेलने का सपना 'पाकिस्तानी' कनेक्शन से अटका? जानें पूरा मामला
ICC
T20 World Cup: 'Pakistan ने Bangladesh को किया गुमराह'
T20 WORLD CUP
भड़काया, ललचाया फिर दे दिया धोखा... कैसे PAK के नापाक ट्रैप में फंसा बांग्लादेश
T20 WORLD CUP
ICC के अल्टीमेटम ने निकाल दी पाकिस्तान की पूरी हेकड़ी, वर्ल्ड कप बायकॉट किया तो हो जाएगा तबाह
Bangladesh cricket Team
बांग्लादेश के बाद PAK भी टी20 वर्ल्ड कप से बाहर? जानें- फिर किस देश की होगी सरप्राइज एंट्री

क्रिकेट स्कॉटलैंड को उम्मीद है कि टीम को टूर्नामेंट से ठीक पहले किसी आखिरी समय की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और सभी खिलाड़ी तय कार्यक्रम के मुताबिक वर्ल्ड कप वेन्यू पर पहुंच जाएंगे. भारत के वीजा नियमों के तहत पाकिस्तान मूल के आवेदकों की जांच प्रक्रिया अधिक समय लेती है, जिससे प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो जाती है. 

Advertisement

अब सवाल कौन हैं, सफयान शरीफ...
सफयान शरीफ पाकिस्तानी मूल के स्कॉटलैंड के गेंदबाज हैं. हडर्सफील्ड (यॉर्कशायर) में पाकिस्तानी पिता और ब्रिटिश-पाकिस्तानी मां के घर जन्मे शरीफ सात साल की उम्र में स्कॉटलैंड चले गए थे. 34 साल के शरीफ दाएं हाथ के तेज गेंदबाज और दाएं हाथ से ही बल्लेबाजी करते हैं. उन्होंने 90 वनडे मुकाबलों में 113 विकेट लिए  हैं. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/33 है. वहीं वो 75     T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 85 विकेट ले चुके हैं. इसके अलावा वो 90 वनडे मैचों में 609 तो टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 191 रन भी बना चुके हैं. 

शरीफ ने कम उम्र में ही स्कॉटलैंड क्रिकेट में अपनी पहचान बना ली थी. डनफर्मलाइन क्लब और स्कॉटलैंड अंडर-19 टीम के लिए शानदार प्रदर्शन के बाद उन्होंने महज़ 20 साल की उम्र में स्कॉटलैंड की सीनियर टीम के लिए डेब्यू किया.

2011 में नीदरलैंड्स के खिलाफ अपने पहले ही वनडे मैच में शरीफ ने 4 विकेट लेकर सभी का ध्यान खींचा. उनकी तेज-मध्यम गेंदबाज़ी ने 2014 में न्यूज़ीलैंड में हुए वर्ल्ड कप क्वालिफायर में स्कॉटलैंड की कामयाबी में अहम भूमिका निभाई. उस टूर्नामेंट में उन्होंने 23.92 की औसत से कुल 14 विकेट झटके.

Advertisement

मार्च 2018 में जिम्बाब्वे के बुलावायो स्थित क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में हुए 2018 क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के दौरान जिम्बाब्वे के खिलाफ उनका मुकाबला टाई रहा, लेकिन इस मैच में शरीफ ने वनडे करियर का पहला पांच विकेट हॉल लिया. 5 रन देकर 33 विकेट के इस प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया.इसके अलावा सफयान शरीफ ने 2018 में इंग्लैंड की काउंटी टीम डर्बीशायर के लिए रॉयल लंदन वन-डे कप और टी20 ब्लास्ट जैसे घरेलू टूर्नामेंट भी खेले.

स्कॉटलैंड को कैसे मिला वर्ल्ड कप का ट‍िकट? 
बांग्लादेश के आखिरी वक्त पर वर्ल्ड कप से हटने के बाद स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में जगह मिली. पहले से क्वालिफाई न कर पाने वाली टीमों में सबसे ऊंची रैंकिंग होने के चलते स्कॉटलैंड को यह मौका मिला. इसके बाद सोमवार दोपहर 15 सदस्यीय स्क्वॉड का ऐलान किया गया, जो इस हफ्ते भारत के लिए रवाना होगी.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    Advertisement