कौन हैं 16 साल की दीया यादव, जिन्होंने WPL में सबसे कम उम्र में किया डेब्यू, 2017 वर्ल्ड कप से है कनेक्शन

दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले पुष्टि की कि 16 साल की दीया यादव को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है. इसके साथ ही दीया विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के इतिहास में खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गईं. इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया.

हरियाणा की रहने वाली दीया यादव ने मिन्नू मणि की जगह टीम में एंट्री की. उनका WPL सफर तब नया मोड़ ले गया, जब दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 10 लाख रुपये की बेस प्राइस पर खरीदा. दीया पहली बार 2023 में सुर्खियों में आई थीं, जब उन्होंने अंडर-15 वनडे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया था. इस टूर्नामेंट में उन्होंने 578 रन बनाए, उनका औसत 96.33 रहा. इस दौरान उन्होंने तीन शतक लगाए और त्रिपुरा के खिलाफ नाबाद 213 रन (125 गेंद) की ऐतिहासिक पारी खेली, जो महिला आयु-वर्ग क्रिकेट में एक दुर्लभ उपलब्धि मानी जाती है.

Two hard-hitting batters from Haryana are better than one 🤌🔥 pic.twitter.com/4d1nnk0S3A — Delhi Capitals (@DelhiCapitals) January 20, 2026

2017 के बाद क्रिकेट के लिए जगा प्यार

दीया को क्रिकेट से प्यार 2017 महिला वनडे वर्ल्ड कप फाइनल देखने के बाद हुआ. उसी मैच से प्रेरित होकर उन्होंने भारत को वर्ल्ड कप जिताने का सपना देखा. उनके पिता राकेश यादव, जो दिल्ली अंडर-19 टीम के लिए खेल चुके हैं और आईटी प्रोफेशनल हैं. उन्होंने उन्हें पुणे की एक क्रिकेट अकादमी में दाखिला दिलाया, जहां से उनका क्रिकेट सफर आगे बढ़ता गया.

वैष्णवी का भी डेब्यू

इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने भी बाएं हाथ की स्पिनर वैष्णवी शर्मा को डेब्यू का मौका दिया. वैष्णवी को विकेटकीपर-बल्लेबाज़ जी कमलिनी के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया गया. कमलिनी को चोट के कारण WPL 2026 के बाकी मैचों से बाहर कर दिया गया है. उन्होंने इस सीजन मुंबई के लिए पांच मैचों में 75 रन बनाए थे, जिसमें आरसीबी के खिलाफ पहले मैच में 32 रन का सर्वोच्च स्कोर शामिल है.

वैष्णवी शर्मा 2025 अंडर-19 महिला टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रह चुकी हैं. 20 साल की वैष्णवी ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में सीनियर इंटरनेशनल डेब्यू किया था. इसके अलावा, उन्हें WPL के बाद होने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में भी चुना गया है.



