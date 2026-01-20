scorecardresearch
 
WPL में 20 साल की इस खिलाड़ी ने की सरप्राइज एंट्री, डेब्यू मैच में ही इंटरनेट पर मचाई थी सनसनी

मुंबई इंडियंस की युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज गुनालन कामिलिनी चोट के कारण WPL 2026 से बाहर हो गई हैं. उनकी जगह अंडर-19 वर्ल्ड कप की स्टार गेंदबाज वैष्णवी शर्मा को टीम में शामिल किया गया है. मुंबई इंडियंस फिलहाल अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है और अगला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से खेलेगी.

वैष्णवी शर्मा को मिला WPL खेलने का मौका (Photo: Getty)
मुंबई इंडियंस (MI) की विकेटकीपर-बल्लेबाज गुनालन कामिलिनी चोट के कारण महिला प्रीमियर लीग 2026 (WPL 2026) के बाकी मैचों से बाहर हो गई हैं. कामिलिनी ने इस सीजन अब तक मुंबई इंडियंस के लिए सभी पांच मुकाबले खेले थे, जिसमें उन्होंने कुल 75 रन बनाए. 17 साल की कामिलिनी को मुंबई इंडियंस ने इस सीजन से पहले हुए ऑक्शन में 50 लाख रुपये में खरीदा था. वह WPL 2024 में भी मुंबई इंडियंस का हिस्सा थीं, जहां उन्होंने पांच पारियों में 32 रन बनाए थे.

वैष्णवी शर्मा को मिला चांस

कामिलिनी की जगह मुंबई इंडियंस ने बाएं हाथ की स्पिनर वैष्णवी शर्मा को टूर्नामेंट के बाकी हिस्से के लिए टीम में शामिल किया है. वैष्णवी शर्मा 2025 आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थीं. वैष्णवी शर्मा ने उस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए छह पारियों में 17 विकेट लिए थे और वह प्रतियोगिता की सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज रहीं. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5 रन देकर 5 विकेट रहा. 

20 साल की वैष्णवी ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में भारत के लिए डेब्यू किया, जहां उन्होंने पांच मैचों में पांच विकेट झटके. इसके अलावा, उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम में भी पहली बार जगह मिली है. श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू मैच में ही वैष्णवी शर्मा ने खूब सुर्खियां बंटोरी थीं.

सोशल मीडिया पर मचाया था तहलका

वैष्णवी ने श्रीलंका के खिलाफ पिछले महीने खेली गई टी20 सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया था. सोशल मीडिया पर उनकी गेंदबाजी और क्यूटनेस की भी खूब चर्चा हुई थी. उनके इंस्टाग्राम फॉलोवर्स लाखों की संख्या में बढ़े थे. कई यूजर्स ने उन्हें नेशनल क्रश तक कह दिया था. अब वैष्णवी को महिला प्रीमियर लीग में भी मौका मिल गया है. 

यह भी पढ़ें: WPL का '90s Curse' बना रहस्य... अब तक शतक नहीं, 99 पर 2 बार टूटा खिलाड़ियों का दिल

कैसा है मुंबई का प्रदर्शन

अंक तालिका की बात करें तो मुंबई इंडियंस इस समय पांच मैचों में दो जीत के साथ चार अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है. टीम ने अपने अभियान की शुरुआत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ तीन विकेट की हार से की थी. इसके बाद हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) और गुजरात जायंट्स (GG) के खिलाफ लगातार जीत दर्ज की.

हालांकि, इसके बाद मुंबई इंडियंस को यूपी वॉरियर्ज़ के खिलाफ लगातार दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा. मुंबई इंडियंस अब अपना अगला मुकाबला मंगलवार, 20 जनवरी को बीसीए स्टेडियम, कोटांबी, वडोदरा में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलेगी.
 

