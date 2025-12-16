scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गले में तुलसी माला, पत्नी अनुष्का के साथ हाथ जोड़े प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे किंग कोहली, VIDEO

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने एक बार फिर वृंदावन जाकर प्रेमानंद जी महाराज से आशीर्वाद लिया. इस दौरान महाराज जी ने दोनों को अपने काम को भगवान की सेवा मानने और विनम्र जीवन जीने की सीख दी. क्रिकेट में शानदार फॉर्म के बाद अब कोहली विजय हजारे ट्रॉफी और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते नजर आएंगे.

Advertisement
X
प्रेमानंद महाराज के दरबार में पहुंचे विराट कोहली-अनुष्का (Photo: ITG)
प्रेमानंद महाराज के दरबार में पहुंचे विराट कोहली-अनुष्का (Photo: ITG)

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली एक बार फिर अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन पहुंचे. दोनों ने वहां संत प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया. इस दौरान विराट कोहली काफी शांत और प्रसन्न नजर आए, जबकि अनुष्का शर्मा भावुक दिखीं.

यह मुलाकात भजन मार्ग के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किए गए वीडियो के जरिए सामने आई. वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज विराट और अनुष्का को जीवन से जुड़ी अहम बातें समझाते हुए नजर आते हैं. उन्होंने कहा कि अपने काम को भगवान की सेवा मानकर करना चाहिए.

क्या बोले प्रेमानंद महाराज

महाराज जी ने दोनों से कहा, 'अपने कार्य को सेवा समझिए, हमेशा गंभीर और विनम्र बने रहिए और भगवान के नाम का जप करते रहिए. मन में ईश्वर को देखने और उन्हें पाने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए.'

सम्बंधित ख़बरें

Karan Johar calls Virat Kohli Anushka Sharma wedding a covert operation
'सीक्रेट ऑपरेशन की तरह थी', विराट-अनुष्का की शादी पर बोले करण जौहर 
Virat_Anushka
Virat Kohli और Anushka Sharma, एयरपोर्ट पर दिखा पावर कपल! 
Abhishek and Kohli
Abhishek Sharma तोड़ सकते हैं Virat Kohli का रिकॉर्ड! 
Virat Kohli, Anushka Sharma
Film wrap: लाइमलाइट से दूर महीनों बाद इंडिया लौटीं अनुष्का, सना-शोएब ले रहे तलाक? 
India's explosive batter Abhishek Sharma in this frame
कोहली का 9 साल पुराना रिकॉर्ड खतरे में, धर्मशाला में इतिहास रचेंगे अभिषेक शर्मा 

इस साल यह विराट और अनुष्का का वृंदावन का तीसरा दौरा था. यह कपल हाल ही में ब्रिटेन से भारत लौटा है. इससे पहले जनवरी में भी विराट, अनुष्का और उनके बच्चे प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद लेने वृंदावन पहुंचे थे. वहीं, मई महीने में विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के ठीक एक दिन बाद भी दोनों ने महाराज जी से मुलाकात की थी.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'सीक्रेट ऑपरेशन की तरह थी', विराट कोहली-अनुष्का शर्मा की शादी पर बोले करण जौहर, कहा- कोई हिंट...

शानदार लय में हैं विराट कोहली

अगर क्रिकेट की बात करें तो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली शानदार फॉर्म में नजर आए थे. उन्होंने इस सीरीज में दो शतक लगाए और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने. अब विराट कोहली 24 दिसंबर से शुरू होने वाली विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते दिखाई देंगे. इसके बाद जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में भी वह भारतीय टीम का हिस्सा होंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL Auction 2026
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    Advertisement