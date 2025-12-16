गले में तुलसी माला, पत्नी अनुष्का के साथ हाथ जोड़े प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे किंग कोहली, VIDEO

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली एक बार फिर अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन पहुंचे. दोनों ने वहां संत प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया. इस दौरान विराट कोहली काफी शांत और प्रसन्न नजर आए, जबकि अनुष्का शर्मा भावुक दिखीं.
यह मुलाकात भजन मार्ग के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किए गए वीडियो के जरिए सामने आई. वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज विराट और अनुष्का को जीवन से जुड़ी अहम बातें समझाते हुए नजर आते हैं. उन्होंने कहा कि अपने काम को भगवान की सेवा मानकर करना चाहिए.
क्या बोले प्रेमानंद महाराज
महाराज जी ने दोनों से कहा, 'अपने कार्य को सेवा समझिए, हमेशा गंभीर और विनम्र बने रहिए और भगवान के नाम का जप करते रहिए. मन में ईश्वर को देखने और उन्हें पाने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए.'
इस साल यह विराट और अनुष्का का वृंदावन का तीसरा दौरा था. यह कपल हाल ही में ब्रिटेन से भारत लौटा है. इससे पहले जनवरी में भी विराट, अनुष्का और उनके बच्चे प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद लेने वृंदावन पहुंचे थे. वहीं, मई महीने में विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के ठीक एक दिन बाद भी दोनों ने महाराज जी से मुलाकात की थी.
शानदार लय में हैं विराट कोहली
अगर क्रिकेट की बात करें तो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली शानदार फॉर्म में नजर आए थे. उन्होंने इस सीरीज में दो शतक लगाए और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने. अब विराट कोहली 24 दिसंबर से शुरू होने वाली विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते दिखाई देंगे. इसके बाद जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में भी वह भारतीय टीम का हिस्सा होंगे.