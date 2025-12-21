वैभव सूर्यवंशी ने पाकिस्तानी गेंदबाज को दिखाया जूता, मैदान पर हुई तीखी बहस, VIDEO

दुबई में रविवार को खेले गए U19 एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत के 14 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज अली रजा के बीच मैदान पर तीखी नोकझोंक देखने को मिली. सूर्यवंशी का विकेट गिरते ही भारत मुश्किल में आ गया, लेकिन उससे पहले दोनों खिलाड़ियों के बीच कहासुनी ने मैच का माहौल गर्म कर दिया.

मैदान पर हुई तीखी बहस

सूर्यवंशी अपने आउट होने के बाद अली रज़ा की ओर से कहे गए कुछ शब्दों से बिल्कुल खुश नहीं थे. पवेलियन लौटते समय उन्होंने भी जवाब दिया और अपने पैर की ओर इशारा करते हुए इशारों में गेंदबाज़ को जवाब दिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

तूफानी शुरुआत, फिर अचानक झटका

348 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को वैभव सूर्यवंशी ने शानदार शुरुआत दिलाई. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 50 ओवर में 347 रन ठोक दिए थे, जिससे भारत पर भारी दबाव था.

पारी के पहले ही ओवर में, जो अली रज़ा ने डाला, सूर्यवंशी ने दो छक्के और एक चौका जड़कर साफ संकेत दे दिया कि वह एक और बड़ी पारी खेलने के इरादे से आए हैं. उन्होंने ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगाया. इसके बाद दबाव में आए रज़ा ने एक नो-बॉल फेंकी, जिस पर सूर्यवंशी ने दो रन लिए. फ्री हिट को उन्होंने सीमा रेखा के पार चौके के लिए भेजा और अगली ही गेंद को स्टैंड्स में उछाल दिया.

सिर्फ तीन गेंदों में भारत का स्कोर 19 रन बिना किसी नुकसान के हो गया था. अगले ओवर में सूर्यवंशी ने मोहम्मद सैयम को भी एक छक्का जड़ दिया.

पांचवें ओवर में टूटी उम्मीदें

हालांकि यह आक्रमण ज्यादा देर तक जारी नहीं रह सका. पारी के पांचवें ओवर में सूर्यवंशी ने एक लेंथ बॉल को एज किया, जो सीधे पाकिस्तान के विकेटकीपर के दस्तानों में चली गई. वह सिर्फ 10 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए.

उनके आउट होते ही अली रज़ा जश्न में झूम उठे और कुछ शब्द कहे. सूर्यवंशी ने भी वह ‘सेंड-ऑफ’ सुना और पवेलियन लौटने से पहले शब्दों और इशारों में जवाब दिया, जिसमें पैर की ओर किया गया उनका इशारा खासा चर्चा में रहा.

हालांकि, भारत को इस मुकाबलें में 191 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा. इसकी बदौलत पाकिस्तान ने दूसरी बार अंडर-19 एशिया कप के खिताब पर अपना कब्जा जमाया.

समीर मिन्हास की ऐतिहासिक पारी

इससे पहले पाकिस्तान की ओर से ओपनर समीर मिन्हास ने शानदार फॉर्म जारी रखते हुए भारत के गेंदबाज़ों की जमकर धुनाई की. उन्होंने सिर्फ 113 गेंदों में 172 रन बनाए. उनकी पारी में 17 चौके और 9 छक्के शामिल थे.

