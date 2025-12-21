कौन हैं समीर मिन्हास? जिन्होंने भारतीय टीम के खिलाफ फाइनल में बनाए 172 रन

पाकिस्तान के युवा बल्लेबाज समीर मिन्हास ने एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया. 21 दिसंबर (रविवार) को दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में हुए इस मैच में समीर ने 113 गेंदों पर 172 रन बनाए. जिसमें 17 चौके और 9 छक्के शामिल रहे. समीर अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले बैटर बन गए हैं. समीर ने अपने हमवतन सामी असलम का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने भारत के खिलाफ 2012 के अंडर-19 एशिया कप फाइनल में 134 रन बनाए थे.

मुकाबले में भारत के कप्तान आयुष म्हात्रे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी. लेकिन समीर मिन्हास ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली. पाकिस्तान की टीम ने शुरुआती विकेट हम्ज़ा जहूर के रूप में जल्दी गंवा दिया, जिसके बाद समीर ने उस्मान खान के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 92 रनों की साझेदारी की.

इसी दौरान समीर मिन्हास ने सिर्फ 29 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर दिया और पाकिस्तान ने महज 12.3 ओवर में 100 रन बना लिए. उस्मान खान के आउट होने के बाद भी समीर नहीं रुके. उन्होंने अहमद हुसैन के साथ तीसरे विकेट के लिए 137 रन जोड़े और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. समीर ने 71 गेंदों में शतक पूरा किया और फिर तेजी से खेलते हुए 105 गेंदों में 150 रन भी बना डाले.

डेब्यू मैच में भी किया था कमाल

समीर मिन्हास का जन्म 2 दिसंबर 2006 को मुल्तान में हुआ था. उन्होंने पाकिस्तान की अंडर-13, अंडर-16 और अंडर-19 टीम्स के लिए खेलते हुए धीरे-धीरे अपनी पहचान बनाई. अब वो पाकिस्तान की नेशन अंडर-19 टीम के अहम खिलाड़ी बन चुके हैं. इससे पहले भी समीर सुर्खियों में आ चुके हैं. उन्होंने मलेशिया के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप मैच में अपने यूथ ओडीआई डेब्यू पर 11 चौके और 8 छक्के की मदद से 177 रनों की नाबाद पारी खेली थी. वह उस समय टूर्नामेंट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर था, जिसे बाद में भारत के अभिज्ञान कुंडू के दोहरे शतक ने पीछे छोड़ा.

मलेशिया के खिलाफ समीर मिन्हास ने जो 177* रन बनाए, वो पाकिस्तान के लिए यूथ वनडे में सबसे बड़ा स्कोर रहा. उन्होंने शाहजैब खान का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जिन्होंने साल 2024 के टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ 159 रन बनाए थे. समीर मिन्हास को पाकिस्तान का फ्यूचर स्टार माना जा रहा है.

समीर मिन्हास की टाइमिंग, धैर्य और दमदार शॉट खेलने की क्षमता उन्हें खास बनाती है. दिलचस्प बात यह है कि उनके बड़े भाई आराफात मिन्हास पहले ही पाकिस्तान के लिए 4 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं. ये चारों मैच अराफात ने हांगझोऊ एशियन गेम्स में खेले थे. अराफात पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में कराची किंग्स के लिए भी चार मैचों में भाग ले चुके हैं.

---- समाप्त ----