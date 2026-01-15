U-19 वर्ल्ड कप में भारत vs USA… लेकिन अमेरिकी टीम पूरी की पूरी INDIAN! पढ़ लीजिए नाम

USA U19 Team Indian Origin: ICC मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज आज (15 जनवरी) हो चुका है. ओपन‍िंग मैच अमेर‍िका की अंडर 19 (USA Under-19) और भारत की अंडर 19 (India Under-19) टीमों के बीच है. बुलावायो में यह ग्रुप B का मुकाबला है.

और पढ़ें

इस मुकाबले में भारतीय अंडर-19 टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. वैसे उम्मीद इस बात की थी कि भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करेगी, ताकि वैभव सूर्यवंशी की बललेबाजी फैन्स को देखने को मिलती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं.

वहीं इस मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 को देखकर तो कोई हैरानी नहीं हुई, लेकिन अमेरिका की जो टीम इस मुकाबले में प्लेइंग देखने को मिली, उसने चौंका दिया.

क्योंक‍ि उनकी टीम की प्लेइंग 11 में कोई भी अमेरिका मूल का ख‍िलाड़ी देखने को नहीं मिला. टीम की कप्तानी 18 साल के उत्कर्ष श्रीवास्तव कर रहे हैं. जिनका जन्म 18 फरवरी 2007 को महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ था.

The next wave of USA cricket arrives at the #U19WorldCup 👊



Catch every moment from January 15 🗓️



Pic 1. Utkarsh Srivastava (C)

Pic 2. Amrinder Gill

Pic 3. Sahir Bhatia

Pic 4. Adit Kappa pic.twitter.com/cKbrzh51bm — ICC (@ICC) January 12, 2026

वैसे एक बात और गौर करने वाली है कि अमेरिका की टीम का जो स्क्वॉड है, उसमें सभी 15 सदस्य भी भारतीय मूल के ही प्रतीत हो रहे हैं. बहरहाल, बुलावायो में जो प्लेइंग 11 खेलने उतरी है, उसके नाम आपको बता देते हैं. साहिल गर्ग, अमरिंदर गिल, अर्जुन महेश (विकेटकीपर), उत्कर्ष श्रीवास्तव (कप्तान), ऋत्विक अप्पीदी, अदनीत झांब, अमोघ अरेपल्ली, नीतीश सुदिनी, सबरीश प्रसाद, अदित कप्पा, ऋषभ शिम्पी. ये सभी भारतीय मूल के प्रतीत होते हैं.

Advertisement

अमेरिका की टीम में कोई पारंपरिक अमेरिकी नहीं है. वैसे जब ICC ने अपने एक्स अकाउंट पर इन प्लेयर्स के फोटो शेयर किए थे तो कुछ फैन्स ने भी इसे लेकर मजे लिए थे, कुछ फैन्स ने इसे NRI (Non-Resident Indian) टीम कहा था.

वैसे यह असामान्य नहीं है, क्योंकि कई देशों में क्रिकेट 'इमिग्रेंट कम्युनिटी' पर आधारित है. अमेरिका में क्रिकेट का स्तर मुख्य रूप से भारतीय, पाकिस्तानी, श्रीलंकाई, वेस्ट इंडियन और अन्य एशियाई डायस्पोरा के लोगों पर निर्भर करता है. वैसे ध्यान रहे अमेरिका में क्रिकेट एक बड़े पैमाने पर लोकप्रिय खेल नहीं है. स्कूल या कॉलेज लेवल पर ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है.

कैसे होता है अमेरिका की टीम में सेलेक्शन

अंडर 19 में क्वालिफिकेशन का यह नियम है कि खिलाड़ी उस देश का प्रतिनिधित्व कर सकता है जिसमें वह जन्मा हो या जिसकी नागरिकता/रहने की योग्यता हो. अमेरिका में जन्म ना होने के बावजूद, बच्चे वहां रहते हैं या नागरिक हैं. तकनीकी रूप से यह अमेरिका की टीम है, लेकिन सांस्कृतिक और क्रिकेटिंग दृष्टि से यह 'भारतीय डायस्पोरा टीम' जैसी है.

संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) की प्लेइंग 11: साहिल गर्ग, अमरिंदर गिल, अर्जुन महेश (विकेटकीपर), उत्कर्ष श्रीवास्तव (कप्तान), ऋत्विक अप्पीदी, अदनीत झांब, अमोघ अरेपल्ली, नीतीश सुदिनी, सबरीश प्रसाद, अदित कप्पा, ऋषभ शिम्पी.

Advertisement

टीम इंड‍िया की प्लेइंग 11 : आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश पंगालिया, आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, खिलान पटेल

अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए भारत का फुल स्क्वॉड: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, एरॉन जॉर्ज, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, दीपेश देवेंद्रन, किशन कुमार सिंह, हेनिल पटेल, उधव मोहन, आरएस अम्बरीश, मोहम्मद एनान और हरवंश पंगालिया.

अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का फुल स्क्वॉड: अमरिंदर गिल, साहिल गर्ग, अर्जुन महेश (विकेटकीपर), उत्कर्ष श्रीवास्तव (कप्तान), अदनीत झाम्ब, अमोघ अरेपल्ली, नीतीश सुदिनी, शिव शनि, अदित कप्पा, साहिर भाटिया, रेयान ताज, अद्वैत कृष्णा, सबरीश प्रसाद, ऋत्विक अप्पीदी और ऋषभ शिम्पी.

जब 2024 में अमेरिका ने टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया

अमेर‍िका की टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भी अपनी मजबूत स्थ‍ित‍ि दर्ज करवाई थी. जहां सौरभ नेत्रवलकर जैसे भारतीय मूल के ख‍िलाड़ी नजर आए थे. जो इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को अमेरिका ने सुपर ओवर में हराकर अमेरिका की टीम ने पड़ोसी मुल्क की हालत खराब कर दी थी. अमेरिका में क्रिकेट भारतीय या दक्षिण एशियाई परिवारों में पैदा हुए और बड़ी उम्र तक क्रिकेट खेलते रहे हैं, वही अमेरिका की नेशनल टीम में जगह बनाते हैं. अमेरिका की टीम पहले भी कुछ मर्तबा पर इंटरनेशनल लेवल पर टूर्नामेंट खेलती रही है, हालांकि उनका प्रदर्शन तब उतना नोटिस नहीं हुआ था.

Advertisement

---- समाप्त ----