U-19 World Cup: इंग्लैंड बिगाड़ देगा भारत-पाक का खेल? उलझ गया वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का गणित

अंडर-19 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की दौड़ अपने निर्णायक मोड़ पर है. ग्रुप-2 में इंग्लैंड मजबूत स्थिति में है, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को होने वाला मुकाबला बेहद अहम होगा. वहीं ग्रुप-1 में ऑस्ट्रेलिया के बाद सिर्फ एक स्थान बचा है, जिसके लिए अफगानिस्तान, श्रीलंका और वेस्टइंडीज के बीच कड़ी टक्कर है.

अंडर-19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल को लेकर फंसा पेंच (Photo: ITG)
अंडर-19 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज का आखिरी दौर शुरू होने वाला है. सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हर ग्रुप से टॉप-2 में जगह बनानी जरूरी है, ऐसे में मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है. ग्रुप-1 से ऑस्ट्रेलिया पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुका है, जबकि ग्रुप-2 से इंग्लैंड सबसे मजबूत दावेदार के रूप में उभरा है. इंग्लैंड के साथ इसी ग्रुप में भारत और पाकिस्तान हैं. ऐसे में सेमीफाइनल को लेकर इस ग्रुप का पेंच फंस गया है.

ग्रुप-2: इंग्लैंड मजबूत, भारत-पाकिस्तान में कड़ा मुकाबला

ग्रुप-2 में इंग्लैंड की स्थिति सबसे मजबूत है. टीम ने अब तक खेले तीनों मुकाबले जीते हैं, जिनमें पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के खिलाफ मिली जीत भी शामिल है, जो ग्रुप C से आगे बढ़ी थी. इंग्लैंड का रिकॉर्ड 3-0 का है और उसके खाते में छह अंक हैं.

इंग्लैंड का आखिरी मुकाबला शुक्रवार को न्यूजीलैंड से होगा. न्यूजीलैंड का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में बेहद कमजोर रहा है. टीम को भारत के खिलाफ 141 गेंद शेष रहते हार मिली थी, जबकि पाकिस्तान ने उसे 197 गेंद बाकी रहते हराया था. अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा देता है, तो वह आठ अंकों के साथ सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा.

यह भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी ही क्यों? U-19 वर्ल्ड कप में टीम इंडि‍या के ये 4 धुरंधर भी कम नहीं, गेंद-बल्ले से काटा गदर

रविवार को भारत-पाक में टक्कर

इस ग्रुप का सबसे रोमांचक मुकाबला रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. अगर इंग्लैंड शुक्रवार को जीत जाता है, तो भारत और पाकिस्तान में से सिर्फ एक टीम ही सेमीफाइनल में जगह बना पाएगी.

फिलहाल भारत छह अंकों और 3.337 के बेहतर नेट रन रेट (NRR) के साथ मजबूत स्थिति में है, जबकि पाकिस्तान के चार अंक हैं और उसका नेट रन रेट 1.484 है. हालांकि, पाकिस्तान बड़े अंतर से जीत हासिल कर नेट रन रेट के मामले में भारत को पीछे छोड़ सकता है.

नेट रन रेट का अंतर देखने में बड़ा लगता है, लेकिन असल में यह उतना मुश्किल नहीं है.

* अगर पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करता है और 300 रन बनाता है, तो उसे भारत को करीब 85 रन से हराना होगा.
* अगर पाकिस्तान पहले गेंदबाजी करता है और भारत को 200 रन पर रोक देता है, तो उसे लक्ष्य करीब 31.5 ओवर में हासिल करना होगा.
* अगर लक्ष्य 251 रन का होता है, तो पाकिस्तान को करीब 33.2 ओवर में जीत दर्ज करनी होगी.

ये लक्ष्य कठिन जरूर हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं. खास बात यह है कि एक महीने पहले एशिया कप अंडर-19 के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 191 रन से हराया था.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान शर्त‍िया खेलेगा T20 वर्ल्ड कप! PCB चीफ मोहस‍िन नकवी को सलमान आगा ने 'साइडलाइन' किया?

क्या भारत और पाकिस्तान दोनों सेमीफाइनल में जा सकते हैं?

यह संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. इसके लिए न्यूजीलैंड को इंग्लैंड को हराना होगा. इसके बाद अगर पाकिस्तान भारत को हरा देता है, तो इंग्लैंड, भारत और पाकिस्तान  तीनों के छह अंक हो जाएंगे और फिर फैसला नेट रन रेट के आधार पर होगा. हालांकि, मौजूदा फॉर्म को देखते हुए इंग्लैंड का न्यूजीलैंड से हारना काफी मुश्किल लग रहा है.

