पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने हाल में कहा था कि शुक्रवार (30 जनवरी) या अगले सोमवार (2 फरवरी) तक वर्ल्ड कप में भागीदारी पर फैसला होगा. बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने के बाद पीसीबी बौखला गया था उसने बायकॉट करने की धमकी दी थी.

और पढ़ें

लेकिन अब मोहस‍िन नकवी के बयान के इतर पाकिस्तान टीम के टी20 कप्तान सलमान आगा ने जो बयान ऑस्ट्रेल‍िया संग टी20 सीरीज से पहले जो बयान दिया है, उससे ऐसा लग रहा है कि वो तो पूरी तरह टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार हैं. उन्होंने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेल‍िया संग होने वाली टी20 सीरीज से ही पाक‍िस्तान की टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम की फाइनल इलेवन तय होगी.

पाकिस्तान के T20I कप्तान सलमान अली आगा ने बुधवार को कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली आगामी T20 सीरीज टीम को T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी अंतिम प्लेइंग इलेवन तय करने में मदद करेगी.

प्री-सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आगा ने कहा- हम अपनी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. अगले तीन मैच बहुत अहम हैं. यह सीरीज हमें अपने 11 खिलाड़ियों को लेकर अच्छी समझ देगी.

Advertisement

उन्होंने कहा- ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह सीरीज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. हर खिलाड़ी की भूमिका साफ है, हमें पता है कि किससे क्या चाहिए. हमें वही खेलना चाहिए, जो टीम को चाहिए. अगर 6 के रनरेट की जरूरत होगी तो मैं वैसा खेलूंगा, अगर 10 चाहिए तो उसी हिसाब से खुद को बदलूंगा.



यह भी पढ़ें: टी20 वर्ल्ड कप पर पाकिस्तान का सस्पेंस बरकरार... PM शहबाज शरीफ से मिले मोहसिन नकवी, अगले हफ्ते तक अंतिम फैसला



आगा ने कहा- ऑस्ट्रेलिया की मानसिकता हमेशा एक जैसी रहती है. उनके मुख्य खिलाड़ी न भी हों, तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हमारे लिए यह सीरीज जीतने का मौका है. आपको टीम की जरूरत के हिसाब से खेलना होता है, आप अपनी मर्जी की पोजिशन नहीं चुन सकते. उस्मान तारीक हमारे लिए ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं.

यानी साफ है मोहस‍िन नकवी भले ही बायकॉट की धमकी देकर ड्रामेबाजी कर रहे हों, लेकिन यह सब उनके लिए उतना आसान होगा नहीं. वहीं सलमान आगा के बयान से यह बात तो स्पष्ट है कि वो टी20 वर्ल्ड कप खेलने को तैयार हैं.

तो क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं नकवी?

पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी का कहना है कि बांग्लादेश भी आईसीसी का पूर्ण सदस्य देश है, ऐसे में उसे भी वही रियायत मिलनी चाहिए थी जो पाकिस्तान को दी गई है. इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान अपने सभी मुकाबले श्रीलंका में खेलने वाला है.



वहीं आईसीसी ने अपने फैसले को सही ठहराते हुए कहा था कि आंतरिक और बाहरी सुरक्षा एजेंसियों से मिली रिपोर्ट में बांग्लादेशी खिलाड़ियों, अधिकारियों या फैन्स के लिए भारत में किसी ठोस या विश्वसनीय खतरे की पुष्टि नहीं हुई. इसके बावजूद बांग्लादेश के टूर्नामेंट से हटने के बाद आईसीसी ने उसकी जगह स्कॉटलैंड को प्रतियोगिता में शामिल कर लिया.

Advertisement

मोहसिन नकवी के बयान के बाद यह चर्चा तेज हो गई थी कि क्या पाकिस्तान भी आखिरी समय में टूर्नामेंट से हटने जैसा कदम उठा सकता है. हालांकि, पीसीबी ने अगले ही दिन 15 सदस्यीय पाकिस्तानी टीम की घोषणा कर इन अटकलों को काफी हद तक शांत कर दिया.

वैसे सूत्रों के हवाले से जो खबर आई उसके तत आईसीसी ने पाकिस्तान को स्पष्ट कर दिया है कि अगर वह बांग्लादेश की तरह टूर्नामेंट का बहिष्कार करता है, तो उस पर सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. ऐसे किसी फैसले का पाकिस्तान क्रिकेट पर दूरगामी और नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.

फिलहाल, पाकिस्तान भारत में आयोजित आईसीसी टूर्नामेंट्स में ‘हाइब्रिड मॉडल’ के तहत हिस्सा लेता रहा है. इस बार भी उसके सभी मैच श्रीलंका में आयोजित होंगे. मोहसिन नकवी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बांग्लादेश को भी इसी तरह की छूट दी जानी चाहिए थी. उनके इस बयान को कई लोगों ने भारत पर परोक्ष टिप्पणी के तौर पर देखा है.भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा. दोनों टीमें ग्रुप-ए का हिस्सा हैं.

बाबर आजम के सेलेक्शन पर भी द‍िया सलमान आगा ने जवाब

कॉन्फ्रेंस में आगा ने व्यक्तिगत उपलब्धियों की बजाय सामूहिक प्रदर्शन के महत्व पर जोर दिया.इस दौरान आगा ने यह भी कहा कि टीम मीडिया की चर्चा या स्टार खिलाड़ियों से प्रभावित हुए बिना अपनी अलग राह बनाना चाहती है. उन्होंने इस दौरान यह आग्रह भी किया क‍ि मीडिया से आग्रह किया कि वह स्टार बल्लेबाज बाबर आजम से हटकर टीम के अन्य खिलाड़ियों पर भी ध्यान दे.

Advertisement

उन्होंने कहा- मुझे उम्मीद है कि जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऊं तो बाबर को लेकर सवाल न हों. टीम में 14 और खिलाड़ी हैं, बल्लेबाज हैं, उनके बारे में भी सोचिए और उनसे जुड़ी बातें कीजिए. बाबर को छोड़ दीजिए और उन्हें बल्लेबाजी पर ध्यान देने दीजिए.

कब से शुरू हो रही ऑस्ट्रेल‍िया vs पाकिस्तान की टी20 सीरीज

ऑस्ट्रेल‍िया और पाक‍िस्तान के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज 29 जनवरी से शुरू हो रही है. वहीं दूसरे और तीसरे T20I भी इसी मैदान पर क्रमशः 31 जनवरी और 1 फरवरी को खेले जाएंगे. यह सीरीज दोनों टीमों के लिए T20 वर्ल्ड कप से पहले अहम मैच अभ्यास का मौका देगी. T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा.

पाक‍िस्तान टी20 वर्ल्ड कप में किस ग्रुप में है?

पाकिस्तान को ग्रुप A में भारत, अमेरिका, नीदरलैंड्स और नामीबिया के साथ रखा गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप B में श्रीलंका, आयरलैंड, जिम्बाब्वे और ओमान के साथ है.

2022 के बाद ऑस्ट्रेल‍िया कर रही पाकिस्तान का दौरा

यह मार्च–अप्रैल 2022 के बाद ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान का तीसरा दौरा है. उस समय ऑस्ट्रेलियाई टीम ने ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज खेली थी, जिसके बाद वनडे सीरीज और एकमात्र T20I मैच हुआ था.कंगारू टीम ने ICC चैम्प‍ियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान भी पाकिस्तान में तीन मैच खेले थे, जिसमें 5 अप्रैल 2022 को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया T20I मैच ऑस्ट्रेलिया ने तीन विकेट से जीता था.वैसे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया अब तक T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों में 28 बार आमने-सामने आ चुके हैं. इसमें ऑस्ट्रेलिया ने 14 मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान को 12 में जीत मिली है. एक मैच टाई रहा और एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकला.

Advertisement

---- समाप्त ----