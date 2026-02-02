3 चौके, 2 छक्के और 38 रन... वर्ल्ड कप के वार्म-अप मैच में चमके तिलक वर्मा

स्टार भारतीय बल्लेबाज़ तिलक वर्मा ने चोट से उबरने के बाद आखिरकार क्रिकेट मैदान पर वापसी कर ली है. उन्होंने सोमवार, 2 फरवरी को टी20 विश्व कप 2026 के वॉर्म-अप मैच में भारत ए की ओर से अमेरिका के खिलाफ खेलते हुए प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की. पेट की चोट की सर्जरी के बाद तिलक पिछले कई हफ्तों से बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे थे.

तिलक ने खेली 38 रनों की पारी

बाएं हाथ के इस बल्लेबाज़ ने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेले गए वॉर्म-अप मुकाबले में 24 गेंदों पर शानदार 38 रन बनाए. उनकी पारी में तीन चौके और दो गगनचुंबी छक्के शामिल थे और वे पूरी तरह फिट और लय में नजर आए.

तिलक चौथे ओवर के बाद बल्लेबाज़ी के लिए उतरे और शुरुआत में संभलकर खेलते हुए सिंगल्स लेकर खुद को सेट किया. इसके बार कुछ दर्शनीय शॉट भी लगाए. खास बात यह रही कि अपनी पूरी पारी के दौरान तिलक वर्मा ने किसी भी तरह की असहजता नहीं दिखाई, जिससे भारतीय टीम के लिए उनकी समय पर और मजबूत वापसी की उम्मीदें बढ़ गई हैं. उम्मीद है कि वे 7 फरवरी को अमेरिका के खिलाफ भारत के पहले टी20 विश्व कप मैच तक पूरी तरह फिट हो जाएंगे.

Tilak Varma scored 38 off 24 in the warm-up match against USA for India A #tilakvarma #T20WorldCup2026 #T20WC2026 pic.twitter.com/DgLVJD1hns — Cricbuzz (@cricbuzz) February 2, 2026

तिलक की वापसी से किसकी जगह जाएगी?

टूर्नामेंट से पहले भारत एक और वॉर्म-अप मुकाबला 4 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इसी मैदान पर खेलेगा. यह मैच टीम को जरूरी मैच अभ्यास का एक और मौका देगा.

पूरी तरह फिट होने पर तिलक वर्मा का प्लेइंग इलेवन में चयन तय माना जा रहा है. हालांकि, उनकी वापसी से टीम मैनेजमेंट के सामने चयन को लेकर बड़ी दुविधा खड़ी हो गई है, क्योंकि उन्हें संजू सैमसन और ईशान किशन में से किसी एक को चुनना होगा.

ईशान किशन की वापसी के बाद उनका शानदार फॉर्म और सैमसन के लगातार खराब प्रदर्शन को देखते हुए संजू सैमसन के बाहर बैठने की संभावना अधिक है, जबकि ईशान किशन के अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करने की उम्मीद जताई जा रही है.

