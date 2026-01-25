scorecardresearch
 
ICC की एक धमकी ने निकाल दी पाकिस्तान की सारी अकड़, वर्ल्ड कप बायकॉट किया तो तबाह हो जाएगा क्रिकेट बोर्ड

ICC, PCB प्रमुख मोहसिन नक़वी के बांग्लादेश समर्थन वाले बयान से नाराज है. अगर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से हटता है, तो उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाने की तैयारी है. PCB बांग्लादेश के लिए भी पाकिस्तान की तरह हाइब्रिड मॉडल की मांग कर रहा है.

आईसीसी की धमकी से बैकफुट पर आया पाकिस्तान (Photo: ITG)
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आगाज में दो हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है. लेकिन इससे पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान की ड्रामेबाजी चरम पर है. पहले बांग्लादेश ने भारत में मैच खेलने से इनकार किया तो फिर इस विवाद में पाकिस्तान की एंट्री हुई. अब जब आईसीसी ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया तो पाकिस्तान भी अकड़ दिखाने लगा. पाकिस्तान ने भी वर्ल्ड कप के बहिष्कार की धमकी दी. लेकिन आईसीसी के एक अल्टीमेटम ने पाकिस्तान की सारी अकड़ निकाल दी. आइए जानते हैं विवाद की पूरी कहानी...

दरअसल, बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज किए जाने के बाद से तनाव चरम पर है. इसी घटना के बाद बांग्लादेश ने आईसीसी को लेटर लिखा और भारत में होने वाले अपने मैच को श्रीलंका शिफ्ट कराने की मांग की. इस विवाद को पाकिस्तान ने खूब तूल दिया. बांग्लादेश को भड़काया. लेकिन दोनों की दाल नहीं गली और आईसीसी ने बांग्लादेश को बाहर कर दिया.

यह भी पढ़ें: बहिष्कार की धमकी के बीच पाकिस्तान ने घोषित की T20 वर्ल्ड कप टीम... बाबर आजम IN, हारिस रऊफ आउट

इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आईसीसी को ही घेर लिया. बोर्ड को भला बुरा कहते हुए कई आरोप लगाए. यहां तक की वर्ल्ड कप के बहिष्कार की धमकी दे डाली. फिर आईसीसी ने पाकिस्तान को रास्ते पर लाने के लिए कड़ा संदेश दिया.

आईसीसी ने चलाई चाबुक

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) मोहसिन नक़वी के बयानों से नाराज हो गया. आईसीसी ने साफ किया कि अगर पाकिस्तान भी बांग्लादेश की तरह T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेने का फैसला करता है, तो ICC उस पर कड़ी कार्रवाई कर सकता है.

सूत्रों के मुताबिक, आईसीसी ने तय किया की अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट से हटता है तो फिर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. इसमें पाकिस्तान के साथ सभी देशों की द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज पर रोक, पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में विदेशी खिलाड़ियों को NOC न देना और एशिया कप से बाहर करना शामिल था.

यह भी पढ़ें: PAK क्रिकेट के अस्तित्व पर खतरा... अगर T20 वर्ल्ड कप छोड़ा तो ICC लगा सकती है ये कड़े प्रतिबंध

आईसीसी के इस सख्त रवैये से पाकिस्तान की हवा निकल गई. और पाकिस्तान ने अगले ही दिन यानी रविवार को वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया. दरअसल, PCB प्रमुख मोहसिन नक़वी ने ICC पर ‘दोहरा रवैया’ अपनाने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश के साथ अन्याय हुआ है. 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 20 टीमें हिस्सा लेने जा रही है. हर टीम चार ग्रुप मैच खेलेगी, जिसके बाद सुपर-8 और नॉकआउट चरण होंगे. टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक चलेगा. वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी, जिसके मुकाबले 29 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी को लाहौर में होंगे.

यह भी पढ़ें: टी20 वर्ल्ड कप से पहले भी क्रिकेट के मैदान पर भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान... सामने आया शेड्यूल

टी20 विश्व कप के लिए पाकिस्तानी टीम: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमां, ख्वाजा नफाय (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सैम अयूब, शाहीन शाह आफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान (विकेटकीपर) और उस्मान तारिक.

टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के ग्रुप मुकाबले
07 फरवरी 2026. बनाम नीदरलैंड्स. SSC. कोलंबो
10 फरवरी 2026. बनाम यूएसए. SSC. कोलंबो
15 फरवरी 2026. बनाम भारत. प्रेमदासा. कोलंबो
18 फरवरी 2026. बनाम नामीबिया. SSC. कोलंबो

