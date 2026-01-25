बहिष्कार की धमकी के बीच पाकिस्तान ने घोषित की T20 वर्ल्ड कप टीम... बाबर आजम IN, हारिस रऊफ आउट

भारत और श्रीलंका की सहमेजबानी में होने जा रहे आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तानी टीम घोषित हो गई है. टीम की कप्तानी सलमान अली आगा करेंगे. पाकिस्तानी टीम को इस टूर्नामेंट के लिए ग्रुप-ए में रखा गया है, जिसमें भारत भी शामिल है. पाकिस्तानी टीम अपना पहला मुकाबला 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में खेलेगी.

पाकिस्तानी टीम की घोषणा 25 जनवरी (रविवार) को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर आकिब जावेद, कप्तान सलमान अली आगा और व्हाट बॉल टीम के हेड कोच माइकल हेसन मौजूद रहे.

कप्तान सलमान अली आगा समेत फहीम अशरफ, ख्वाजा नफाय, मोहम्मद सलमान मिर्जा, साहिबजादा फरहान और उस्मान तारिक को पहली बार किसी ICC मेगा इवेंट के लिए चुना गया है. बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी, शादाब खान, नसीम शाह और फखर जमां जैसे अनुभवी खिलाड़ी पहले भी टी20 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं. टीम में तेज गेंदबाज हारिस रऊफ और पूर्व कप्तान मोहम्मद रिजवान को शामिल नहीं किया गया है.

पाकिस्तान ने दी है बायकॉट की धमकी

पाकिस्तान ने बांग्लादेश के समर्थन में टी20 वर्ल्ड कप से बहिष्कार की धमकी दी है, लेकिन उसने इसी बीच टीम का भी अनाउंस कर दिया. बता दें कि बांग्लादेश ने भारत की यात्रा करने से इनकार कर दिया था और उसने अपने मैच श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग की थी. हालांकि उसकी मांग आईसीसी ने नहीं मानी. अब बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड टी20 वर्ल्ड कप खेलेगा.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 20 टीमें हिस्सा लेने जा रही है. हर टीम चार ग्रुप मैच खेलेगी, जिसके बाद सुपर-8 और नॉकआउट चरण होंगे. टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक चलेगा. वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी, जिसके मुकाबले 29 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी को लाहौर में होंगे.

टी20 विश्व कप के लिए पाकिस्तानी टीम: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमां, ख्वाजा नफाय (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सैम अयूब, शाहीन शाह आफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान (विकेटकीपर) और उस्मान तारिक.

टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के ग्रुप मुकाबले

07 फरवरी 2026. बनाम नीदरलैंड्स. SSC, कोलंबो

10 फरवरी 2026. बनाम यूएसए. SSC. कोलंबो

15 फरवरी 2026. बनाम भारत. प्रेमदासा, कोलंबो

18 फरवरी 2026. बनाम नामीबिया. SSC, कोलंबो

