टी20 वर्ल्ड कप से पहले भी क्रिकेट के मैदान पर भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान... सामने आया शेड्यूल

आईसीसी मेनस अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम ने लगातार तीन मुकाबले जीते हैं और वो सुपर सिक्स स्टेज में पहुंच चुकी है. ग्रुप स्टेज के अपने आखिरी मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को डीएलएस नियम के तहत 7 विकेट से हराकर ग्रुप-बी में टॉप पोजीशन हासिल की थी. कप्तान आयुष म्हात्रे की अगुवाई में भारतीय टीम ने तीनों मैच जीतकर पूरे 6 अंक जुटाए और अगले दौर में प्रवेश किया.
ग्रुप-B में टॉप पर रहने की वजह से भारत को सुपर सिक्स ग्रुप-2 में जगह मिली. टूर्नामेंट के फॉर्मेट के मुताबिक भारत इस चरण में दो मुकाबले खेलेगा. भारत का सुपर सिक्स में पहला मुकाबला 27 जनवरी को मेजबान जिम्बाब्वे के खिलाफ बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में निर्धारित है. फिर सुपर सिक्स में भारत और पाकिस्तान के बीच 1 फरवरी को महामुकाबला खेला जाएगा. यह मैच में भी बुलावायो में ही भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजे से आयोजित होगा.
भारतीय टीम लेगी एशिया कप की हार का बदला!
गौरतलब है कि दिसंबर में खेले गए अंडर-19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 191 रनों से हराया था. ऐसे में यह मुकाबला भारत के लिए बदला लेने का भी मौका होगा. भारत के ग्रुप में इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड और बांग्लादेश भी शामिल हैं, लेकिन इस चरण में भारत का सामना उनसे नहीं होगा.
सुपर सिक्स में कुल 12 टीमें पहुंची हैं, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है. ग्रुप स्टेज में जिन टीमों के खिलाफ जीत मिली होती है और वो टीम सुपर सिक्स में भी पहुंचती हैं, तो उन मैचों के अंक अगले राउंड में साथ जाते हैं. भारत और इंग्लैंड सुपर सिक्स में 4-4 अंक के साथ पहुंचे हैं. पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूज़ीलैंड और जिम्बाब्वे कम अंकों के साथ शुरुआत करेंगे. यही वजह है कि हर मैच सेमीफाइनल की रेस के लिए बेहद अहम हो गया है.
भारतीय टीम ने ग्रुप चरण में शानदार प्रदर्शन किया. संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) को 107 रनों पर ऑलआउट कर 20 ओवर से पहले लक्ष्य हासिल किया. जबकि बांग्लादेश के खिलाफ मैच में 238 रन डिफेंड कर शानदार जीत हासिल की. फिर बारिश से प्रभावित मैच में कीवी टीम को 135 पर समेटा और सिर्फ 13.3 ओवर में टारगेट अचीव किया.
उधर पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. पहले मैच में वो इंग्लैंड से 36 रनों से हारा. इसके बाद स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे को हराकर वापसी की. पाकिस्तान ग्रुप-सी में दूसरे स्थान पर रहकर सुपर सिक्स में पहुंचा. पाकिस्तान का पहला सुपर सिक्स मुकाबला 27 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ हरारे में होगा.
कब खेले जाएंगे नॉकआउट मुकाबले?
1 फरवरी को होने वाला भारत-पाकिस्तान मुकाबला सीधे सेमीफाइनल की राह तय कर सकता है क्योंकि हर सुपर सिक्स ग्रुप से सिर्फ टॉप-2 टीमें ही अंतिम चार में पहुंचेंगी. पहला सेमीफाइनल 3 फरवरी को बुलावायो में होना है. जबकि दूसरा सेमीफाइनल 4 फरवरी को हरारे में निर्धारित है. खिताबी मुकाबला 6 फरवरी को हरारे में ही होना है.
बता दें कि फरवरी में ही आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप के दौरान भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला होना है. यह मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा.