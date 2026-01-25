PAK क्रिकेट के अस्तित्व पर खतरा... अगर T20 वर्ल्ड कप छोड़ा तो ICC लगा सकती है ये कड़े प्रतिबंध

आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 से हटने की धमकी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहद भारी पड़ सकती है. अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने टूर्नामेंट से बाहर होने का फैसला लिया, तो देश की क्रिकेट व्यवस्था लगभग अलग-थलग हो सकती है. सूत्रों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने पीसीबी को साफ संकेत दे दिया है कि टी20 वर्ल्ड कप में भागीदारी अनिवार्य है, और इससे पीछे हटने पर ऐसे प्रतिबंध लगाए जाएंगे, जैसे पहले कभी नहीं देखे गए.

आईसी से जुड़े सूत्रों ने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान ने टूर्नामेंट का बहिष्कार किया, तो उसका असर इतना गंभीर होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट अंतरराष्ट्रीय मंच पर अस्तित्व के संकट में आ जाएगी. इन संभावित प्रतिबंधों का असर न सिर्फ मैदान पर, बल्कि पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा.

सूत्रों के अनुसार, ICC निम्नलिखित कड़े कदम उठा सकता है

1. पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के लिए विदेशी खिलाड़ियों को NOC नहीं मिलेगा, जिससे लीग की चमक खत्म हो जाएगी.

2.पीएसएल को आधिकारिक मान्यता नहीं दी जाएगी, जिससे लीग की अंतरराष्ट्रीय साख खत्म हो सकती है.

3. भारी राजस्व नुकसान, जिसमें ब्रॉडकास्टिंग, स्पॉन्सरशिप और फ्रेंचाइजी वैल्यू को तगड़ा झटका लगेगा.

4. एशिया कप से पाकिस्तान को बाहर किया जा सकता है, जो एक बड़ा कूटनीतिक और क्रिकेटिंग झटका होगा.

5. किसी भी देश के साथ द्विपक्षीय सीरीज नहीं, यानी पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी टीम खेलने नहीं आएगी.

सूत्रों के मुताबिक आईसीसी इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से ले रहा है. क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स से पीछे हटना क्रिकेट की वैश्विक व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है. एक सूत्र ने कहा, 'संदेश बिल्कुल साफ है, टूर्नामेंट खेलो, नहीं तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से कट जाओ.' अगर ये प्रतिबंध लागू होते हैं, तो इसका सबसे बड़ा असर खिलाड़ियों पर पड़ेगा.

पीएसएसल जिसे पाकिस्तान क्रिकेट की रीढ़ माना जाता है, एक सामान्य घरेलू लीग बनकर रह सकती है. वैश्विक क्रिकेट जिस तेजी से फ्रेंचाइजी और ICC इवेंट्स पर निर्भर होता जा रहा है, उसमें पाकिस्तान के लिए यह फैसला भविष्य तय करने वाला मोड़ साबित हो सकता है. फिलहाल पीसीबी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि बोर्ड के भीतर इस मुद्दे पर आपात बैठकें चल रही हैं.

पीसीबी ने टी20 वर्ल्ड कप पर क्या कहा?

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने साफ कर दिया है कि टी20 वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर वो कोई एकतरफा फैसला नहीं लेंगे. मीडिया से बात करते हुए नकवी ने कहा कि पाकिस्तान का रुख पूरी तरह से सरकार के निर्देशों पर निर्भर करेगा और अंतिम फैसला प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विदेश दौरे से लौटने के बाद लिया जाएगा.

मोहसिन नकवी ने कहा, 'हमारा रुख वही होगा जो पाकिस्तान सरकार मुझे निर्देश देगी. प्रधानमंत्री के लौटने के बाद मैं आपको अंतिम फैसला बता पाऊंगा. यह सरकार का फैसला है. हम सरकार के आदेश मानते हैं, ICC के नहीं.' जब उनसे पूछा गया कि अगर पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलता है तो क्या PCB के पास कोई वैकल्पिक योजना है, इस पर नकवी ने कहा कि बोर्ड के पास प्लान A, B, C और D मौजूद हैं. हालांकि उन्होंने इन योजनाओं को लेकर कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी. लेकिन सूत्रों के मुताबिक पीसीबी यह भी जानता है कि पूरे टूर्नामेंट का बहिष्कार पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अपूरणीय नुकसान साबित हो सकता है.

बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार क्यों किया?

बांग्लादेश का टी20 वर्ल्ड कप से हटने का फैसला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के साथ सुरक्षा व्यवस्था और वेन्यू को लेकर बढ़ते विवाद के बाद लिया गया. तनाव उस वक्त और बढ़ गया, जब बांग्लादेश के स्टार तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने अपनी टीम से रिलीज कर दिया छा. इस फैसले को बांग्लादेश में राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना गया, हालांकि इस पर कोई आधिकारिक वजह सामने नहीं आई. इसके बाद ICC और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के रिश्तों में और खटास आ गई, जिसका नतीजा टी20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार के रूप में सामने आया.

