EXCLUSIVE: 'ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा...', बांग्लादेश ने बताई भारत में टी20 वर्ल्ड कप न खेलने की वजह

BCB उपाध्यक्ष फारुक अहमद ने कहा कि मुस्ताफिजुर रहमान को KKR से रिलीज़ किए जाने के बाद यह मामला केवल आईपीएल तक सीमित नहीं रहा. उन्होंने साफ किया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सरकार के निर्देशों के अनुसार काम करता है और सुरक्षा को लेकर चिंता पूरी टीम के लिए है.

बांग्लादेश की क्रिकेट टीम (Photo: ICC)
बांग्लादेश की क्रिकेट टीम (Photo: ICC)

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के उपाध्यक्ष और बोर्ड डायरेक्टर फारुक अहमद ने इंडिया टुडे से बातचीत में संकेत दिए हैं कि बांग्लादेश भी टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तरह हाइब्रिड मॉडल को अपनाने की दिशा में बढ़ रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मामला अब किसी क्लब, फ्रेंचाइज़ी या बोर्ड तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकार के निर्देशों से जुड़ा हुआ विषय बन चुका है.

फारुक अहमद के बयान से साफ है कि भारत में बांग्लादेश टीम की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है और इसी वजह से वर्ल्ड कप मैचों के वेन्यू को लेकर पुनर्विचार किया जा रहा है. आइए जानते हैं कि फारुक ने वर्ल्ड कप को लेकर क्या कहा...

सवालः यह फैसला लेने के पीछे क्या वजह रही? आईपीएल और वर्ल्ड कप दो बिल्कुल अलग इवेंट हैं.

जवाबः  BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने एक बयान जारी किया और सुरक्षा कारणों से मुस्ताफिजुर को KKR स्क्वॉड से रिलीज़ करने को कहा. शायद दोनों देशों के बीच तनाव की वजह से ऐसा हुआ. उसी मुद्दे से यह बात जुड़ गई कि बांग्लादेश टीम को भी कोलकाता जाना है. हमारा बोर्ड सरकार के अधीन है और सरकार का फैसला बहुत अहम होता है. हम अपने स्तर पर कोई फैसला नहीं ले सकते. सरकार बोर्ड को निर्देश देती है और हमें उसी के मुताबिक काम करना होता है. अगर मुस्ताफिजुर के लिए सुरक्षा का मुद्दा है, तो टीम को कोलकाता और मुंबई भी जाना है, इसलिए यह सरकार की चिंता बन जाती है.

सवालः क्या आपने बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र से इस मामले पर बात की?

जवाबः  शायद हां. BCB अध्यक्ष ने खेल सलाहकार से बातचीत की है. मैं उपाध्यक्ष हूं.

सवालः क्या आपको लगता है कि मुस्ताफिजुर के मामले में राजनीति शामिल है? क्या बैठक में इस पर चर्चा हुई?

जवाबः मुझे लगता है कि हां. मुझे नहीं पता कि भारत की तरफ से सुरक्षा का मुद्दा किसने उठाया, लेकिन मुस्ताफिजुर को KKR से रिलीज़ करने में BCCI शामिल थी. इसके बाद यह सिर्फ क्लब या फ्रेंचाइज़ी का मामला नहीं रहा. शायद इसके बाद भारतीय सरकार भी इसमें शामिल हुई. इसलिए यह पूरी बांग्लादेश टीम के लिए चिंता का विषय बन गया.

सवालः क्या आप अब भी BCCI से बातचीत करना चाहते हैं या सिर्फ ICC से ही बात करेंगे?

जवाबः यह फ्रेंचाइज़ी या बोर्ड का मुद्दा नहीं है. जब एक खिलाड़ी को सुरक्षा नहीं दी जा सकती, तो यह पूरी टीम और सपोर्ट स्टाफ की सुरक्षा का मामला बन जाता है.

सवालः क्या भारत में किसी खास जगह को लेकर चिंता है या सिर्फ कोलकाता को लेकर?

जवाबः तीन मैच कोलकाता में खेले जाने हैं और एक मुंबई में. पहले तीन मैच कोलकाता में हैं और मुस्ताफिजुर KKR के खिलाड़ी हैं.

सवालः लेकिन कोलकाता ने 2023 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मेज़बानी की थी!

जवाबः  हां, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा. अब हर कोई हाइब्रिड मॉडल में खेल रहा है. भारत दुबई में खेलता है, पाकिस्तान भारत नहीं आता और वे दुबई में खेलते हैं. एक मॉडल है जिसे हाइब्रिड मॉडल कहा जाता है. लेकिन दिन के आखिर में यह क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है.

---- समाप्त ----
