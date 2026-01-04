scorecardresearch
 
भारत से तनाव के बीच बांग्लादेश ने किया टी20 वर्ल्ड कप टीम का ऐलान, लिटन दास करेंगे कप्तानी, मुस्ताफिजुर रहमान भी स्क्वॉड में

बांग्लादेशी टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज जेकर अली को जगह नहीं मिली है. लिटन दास की अनुपस्थिति में जेकर अली ने एशिया कप 2025 और अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में बांग्लादेशी टीम की कप्तानी की थी.

टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की कप्तानी लिटन दास करेंगे. (Photo: Getty)
भारत और श्रीलंका की सहमेजबानी में होने वाले आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने अपनी टीम का ऐलान रविवार (4 जनवरी) को कर दिया. इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश की कप्तानी लिटन कुमार दास करेंगे. यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक खेला जाना है. स्क्वॉड में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को भी जगह मिली है, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के निर्देश पर अपनी टीम से रिलीज कर दिया था.

कुल मिलाकर टी20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश की टीम संतुलित लग रही है. गेंदबाजी की कमान अनुभवी तेज गेंदबाजों मुस्ताफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद के हाथों में होगी. शोरिफुल इस्लाम, मोहम्मद सैफुद्दीन और तंजीम हसन साकिब भी पेस बॉलिंग यूनिट का हिस्सा होंगे. महेदी हसन, नसुम अहमद और रिशाद हुसैन जैसे स्पिन गेंदबाज उन पिचों पर अहम भूमिका निभा सकते हैं, जहां गेंदें टर्न लेती हैं.

बांग्लादेश की बल्लेबाजी का दारोमदार काफी हद तक कप्तान लिटन दास पर रहेगा. हालांकि टॉप ऑर्डर में तंजीद हसन और परवेज हुसैन इमोन जैसे युवा बल्लेबाज टीम को आक्रामक शुरुआत दिलाने का माद्दा रखते हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश को कड़ी चुनौती मिलने वाली है. टीम को इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, नेपाल और इटली के साथ एक ही ग्रुप में रखा गया है. इस ग्रुप से सिर्फ दो टीमें सुपर-8 में जगह बनाएंगी, जिससे हर मुकाबला बेहद अहम होगा.

मुस्ताफिजुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से बाहर करने के फैसले के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट संबंधों में तनाव आ गया है बीसीसीबी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से अपनी टीम के टी20 वर्ल्ड कप मुकाबलों को भारत से हटाकर श्रीलंका में आयोजित कराने की मांग करेगा. इसके लिए बीसीबी क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था को पत्र लिखने जा रहा है.

टी20 विश्व कप के लिए बांग्लादेश का स्क्वॉड: लिटन कुमार दास (कप्तान), तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, नुरुल हसन सोहन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्ताफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, मोहम्मद सैफुद्दीन और शोरिफुल इस्लाम.

टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के ग्रुप मैच
07 फरवरी, बनाम वेस्टइंडीज, कोलकाता
09 फरवरी, बनाम इटली, कोलकाता
14 फरवरी, बनाम इंग्लैंड, कोलकाता
17 फरवरी, बनाम नेपाल, मुंबई

---- समाप्त ----
