IPL के प्रसारण पर रोक की तैयारी? वर्ल्ड कप बहिष्कार के बाद बांग्लादेश की एक और गीदड़भभकी

मुस्ताफिजुर रहमान को लेकर बीसीसीआई और केकेआर के फैसले के बाद विवाद अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गया है. बांग्लादेश सरकार देश में आईपीएल 2026 के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी इस रुख से सहमत है, जबकि सरकार कानूनी पहलुओं की समीक्षा कर रही है.

मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने पर गहराया विवाद (Photo: ITG)
बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने का मामला गहराता जा रहा है. पहले बांग्लादेश ने भारत में हो रहे टी20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार की धमकी दी है. और अब आईपीएल को लेकर बांग्लादेश बड़ा कदम उठा सकता है. दरअसल, टी स्पोर्ट्स (T Sports) के पास 2027 तक बांग्लादेश में आईपीएल के प्रसारण अधिकार हैं. यह डील 2023 में वायकॉम18 (Viacom18) के साथ की गई थी. अब इसपर रोक लगाने की तैयारी हो रही है.

मुस्ताफिजुर रहमान से जुड़े विवाद की शुरुआत तब हुई जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को बांग्लादेशी तेज़ गेंदबाज़ मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज़ करने का निर्देश दिया. अब इस मामले में बांग्लादेश सरकार भी कूद पड़ी है और देश में आईपीएल 2026 के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: भारत से तनाव के बीच बांग्लादेश ने किया टी20 वर्ल्ड कप टीम का ऐलान, लिटन दास करेंगे कप्तानी, मुस्ताफिजुर रहमान भी स्क्वॉड में

आईपीएल 2026 के प्रसारण पर रोक लगाने पर विचार कर रहा है

बांग्लादेश के कानून, न्याय और संसदीय मामलों के सलाहकार आसिफ नज़रुल ने फेसबुक पर एक पोस्ट के ज़रिए बांग्लादेश के सूचना एवं प्रसारण (I&B) मंत्रालय से आग्रह किया है कि बीसीसीआई द्वारा मुस्ताफिजुर पर लगभग प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भारत की इस कैश-रिच लीग के सभी प्रसारण को रोका जाए.

हालांकि, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने अबतक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. 

यह भी पढ़ें: IPL से मुस्ताफिजुर रहमान को हटाए जाने पर बांग्लादेश की गीदड़भभकी... टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग

बता दें कि आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश के मुकाबले कोलकाता और मुंबई में खेले जाने हैं. टीम अपना पहला मैच 7 फरवरी को ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगी, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए इन मुकाबलों के वेन्यूज को लेकर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है.

